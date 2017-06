21-årig mand er ramt af flere skud i bandekonflikt i Aarhus

- Ja, jeg kan bekræfte, at det er banderelateret.

- Det er en ung mand, som er blevet ramt af flere skud, men han er uden for livsfare. Han er i gang med at blive behandlet, siger han.

- Motivet er formentlig et internt opgør i forbindelse med konflikten.

Politiet fik anmeldelsen om skud på Edwin Rahrs Vej i Brabrand vest for Aarhus klokken 00.15 og er tidligt mandag morgen fortsat i gang med efterforskningen.

- Vi kan endnu ikke sige så meget, men vi er ved at undersøge, hvilke bandegrupperinger der er tale om.

Den 21-årige mand er fra lokalområdet.

Politiet har mandag morgen fortsat ikke foretaget nogle anholdelser i sagen. Derfor beder Østjyllands Politi offentligheden ringe på telefon 114, hvis man har oplysninger, der kan bringe politiet tættere på gerningsmanden.

Siden slutningen af maj har den vestlige del af Aarhus været præget af, at banden Loyal to Familia forsøger at slå rødder i byen.

Det har skabt spændinger, og skyderiet natten til mandag er det fjerde siden 3. juni.

De mange episoder har blandt andet ført til over 100 anholdelser med relation til bandeurolighederne.

I øjeblikket er en 22-årig mand sigtet for at have forsøgt at dræbe flere personer ved en episode 3. juni. Der var nærmest tale om et drive-by skyderi. Han blev varetægtsfængslet 8. juni.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Nationalt Efterforskningscenter oplyste forleden, at Loyal to Familia på landsplan er ved at være af en "betydelig størrelse".