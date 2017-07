21-årig fængslet for at voldtage pige to gange på en aften

En 21-årig mand fra Aabybro i Nordjylland er torsdag i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet for at have voldtaget en 15-årig pige to gange samme aften.

Manden nægter sig skyldig og har kæret fængslingen til Vestre Landsret, oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.