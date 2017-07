21-årig er ramt af skud på værested for unge i Ishøj

En 21-årig mand er blevet ramt af et eller flere skud, der er affyret gennem et vindue på et værested for unge i Ishøj kort før midnat.

Ingen er anholdt i forbindelse med hændelsen, der blev anmeldt klokken 23.51.

- Der er skudt gennem en rude til et lokale, hvor flere personer var til stede. Men ingen har set gerningsmanden eller -mændene, fortæller vagtchefen.

Hvilken type våben, der er anvendt, mangler også at blive opklaret.

- Vi kan endnu ikke med sikkerhed sige noget om våbnet.

Politiet har talt med offeret, men "han har ikke kunnet bidrage med meget", lyder det fra vagtchefen.

Værestedet med navnet Club Medina ligger på Industrivangen i Ishøj.

Umiddelbart knytter politiet ikke hændelsen sammen med andre skyderier.

- Vi har ikke haft tilsvarende hændelser i området. Det har faktisk været meget roligt i længere tid, siger Peter Grønbæk.

Club Medina har før været omtalt i pressen.

I februar 2010 fandt Københavns Vestegns Politi efter et skyderi i Ishøj Bycenter fire pistoler med tilhørende ammunition, skudsikre veste samt en økse i og uden for værestedet, der primært er for unge under 18 år.

I efteråret 2011 brændte stedet ned efter en formentlig påsat brand.

Værestedet blev åbnet i 2009. Lokalavisen.dk har tidligere skrevet, at formålet var at få unge, der primært har anden etnisk baggrund end dansk, væk fra gadehjørnerne.

I stedet skulle de gennem værestedet anspores til at at bruge de kommunale fritidstilbud og motiveres til at tage en uddannelse eller få et job.