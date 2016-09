Immatrikulationsfesten fredag den 2. september 2016 på Københavns Universitet på Frue Plads.De studerende løber ind på universitetet for at give hånd til rektor og se de historiske lokaler. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016)

2025-plan kræver både mere studie og arbejde fra studerende

Samtidig med at regeringen vil have studerende på fuldtid, skal mængde af arbejde ved siden af studiet stige.

Regeringen vil have studerende på fuld tid. Samtidig skal 15 procent af den øgede beskæftigelse i regeringens 2025-plan komme af, at SU-nedskæringerne får de studerende til at arbejde mere. Det skriver Dagbladet Information.

Hvis det er op til regeringen, skal de studerendes SU beskæres. Det skal få de studerende til at arbejde så meget mere ved siden af studierne, at de udgør 15 procent af den øgede beskæftigelse, som bliver skabt af initiativerne i 2025-planen.

Det viser et svar fra Finansministeriet til Information.

Konkret vurderer Finansministeriet, at "en reduktion af SU-stipendiet med 20 procent vil føre til, at den gennemsnitlige SU-modtager vil arbejde lidt mere ved siden af studierne."

Samlet set vil det ekstra studiearbejde, der følger med besparelserne på SU'en, udgøre 4.900 af de 32.500 såkaldte fuldtidspersoner, som initiativerne i 2025-planen forventes at øge beskæftigelsen med.

Spørger man de danske universiteter og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), hænger det ikke sammen med, at de studerende ifølge det nye SU-udspil skal blive endnu hurtigere færdige med deres uddannelser.

Ligesom det ikke hænger sammen med, at fremdriftsreformen lægger op til, at de studerende skal studere på fuld tid, hvilket forsknings- og undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) har understreget flere gange.

I Finansministeriets svar står der, at "det vurderes, at SU-modtagere på de videregående uddannelser i gennemsnit vil øge deres arbejdstid svarende til cirka tre timer per måned".

Formand for de danske universiteter, Anders Bjarklev, er overrasket over regeringen forventninger.

- Problemet er, at man siger, at nu skal de studerende løbe forlæns, samtidig med at de skal løbe baglæns. Det hænger jo ikke sammen. Så hjælp dog de unge mennesker og giv dem et klart signal, siger Anders Bjarklev til Information.

Han er ikke i tvivl om, at konsekvensen bliver, at de studerende bliver længere tid om at færdiggøre deres uddannelser.

Også AE er uforstående. Ifølge direktør Lars Andersen virker 2025-planen og fremdriftsreformen hver sin vej.