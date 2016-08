Regeringens beregninger af 2025-planen viser, at der er mest at hente på bundlinjen for de højestlønnede familier.

2025-plan giver flest gevinster til højtlønnede familier

Højestlønnede får flest fordele ud af 2025-planen, mens ledige uden udsigt til at komme i job får færre penge.

Mens bundlinjen for en gennemsnitlig LO-familie betyder en gevinst på 8000 kroner i 2018 og 7600 kroner i 2019, vil en familie med to højtuddannede funktionærer få en gevinst på 25.800 kroner i 2018 og 25.000 kroner i 2019.

De højestlønnede får flest kontante fordele af regeringens bud på 2025-plan, viser regeringens egne beregninger af planens konsekvenser for forskellige familietyper.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der især tre grupper, der er taberne i regeringens plan:

- Det er overførselsmodtagere generelt, som bliver ramt af den lavere regulering af overførsler. De studerende må betale regningen for, at SU'en reduceres med tyve procent.

- Og endelig sættes pensionsalderen op, og det er typisk de mest nedslidte, som har været længst på arbejde, som betaler prisen, siger analysechef Jonas Schytz Juul.

Han fremhæver, at regeringens egne beregninger af planens skattelettelser viser, at det er de allerhøjestlønnede, der har mest at glæde sig til, hvis planerne bliver ført ud i livet.

- Direktørfamilien får det maksimale ud af skattelettelserne i regeringens plan. De får ifølge regeringens egne beregninger omkring 30.000 kroner ud af det, siger analysechefen.

- Hvis man kun ser på lettelserne i skatten på arbejde, får en LO-familie tilsvarende omkring 4300 kroner i gevinst, siger han.

Samlet vil regeringen sætte skatter og afgifter ned med i alt med små 20 milliarder kroner i 2025.

Mens ledige uden udsigt til at komme i arbejde altså får færre penge mellem hænderne, så skal en ny jobpræmie på op mod 30.000 koner gøre det mere attraktivt for langtidsledige at gå fra ledighed til fast arbejde.

Det betyder ifølge regeringens regneeksempel, at bundlinjen for en langtidsledig, der kommer i job, er en gevinst i 2018 på 33.900 kroner, faldende til 4700 kroner i 2025.

Og det er en udmærket idé, lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Men det er et meget lille forslag i den samlede pakke. Det kommer til at koste omkring 200 millioner kroner om året i de år, den kommer til at virke. Til sammenligning deler men 19-20 milliarder ud i skattelettelser hvert år, siger han.