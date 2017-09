202 udviste udlændinge er blevet væk for politiet

Politikere er fortørnede over, at bandelederen Shuaib Khan hidtil har undgået en ubetinget udvisningsdom. Men selv om udlændinge bliver dømt til udvisning, er det langtfra altid, at de rent faktisk forlader landet.

En opgørelse fra Rigspolitiet viser, at der er 308 udlændinge, som det ikke er lykkedes at få sendt hjem, og som er pålagt at melde sig tre gange om ugen hos politiet.

Det undlader en stor del af udlændingene imidlertid. Derfor ved politiet ifølge opgørelsen ikke, hvor 202 af dem rent faktisk befinder sig, skriver Jyllands-Posten.

I fjor vedtog et politisk flertal regler, der skulle stramme kontrollen med de udviste kriminelle. Samtidig øgedes straffen for at overtræde meldepligten.

Reglerne trådte i kraft den 1. marts i år. Alligevel er antallet af udviste med ukendt opholdssted og efterlysning i kriminalregistret steget fra 161 i februar til 202 ved udgangen af juni.

Men når udlændinge, der er udvist for grov kriminalitet, går under myndighedernes radar, øges risikoen for ny kriminalitet og ligefrem terror. Det mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der efterlyser handling fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Partierne foreslår konkret, at alle udvisningsdømte, der ikke samarbejder om udsendelse, skal udstyres med en elektronisk fodlænke. Så kan man altid se, hvor de er.

Der findes eksempler på, at udviste udlændinge begår ny kriminalitet og får nye udvisningsdomme.

Når de ikke kan sendes hjem, skyldes det ofte, at de nægter at samarbejde om udsendelsen. Der er også lande, der kun vil tage imod de af deres egne borgere, der vender frivilligt tilbage.

Inger Støjberg kalder det i en skriftlig kommentar uacceptabelt, at der er udviste, som myndighederne ikke ved, hvor er, selv om nogle af dem ifølge hende formentlig er udrejst.

Hun oplyser, at regeringen allerede er ved at se på, om kontrollen kan skærpes.