2 ud af 26 danske spillefilm er instrueret af en kvinde i år

Det er nedslående, at et fåtal af årets danske spillefilm er instrueret af kvinder, mener filmanmelder.

Ud af de i alt 26 kommende film er kun to instrueret af kvinder, og bare to film har en kvinde i hovedrollen. Det skriver Berlingske.

Dermed er der færre kvinder i instruktørstolen i 2017, end der var i både 2016 og 2015.

Det Danske Filminstitut (DFI) meddelte i slutningen af 2016, at det vil "fremme mangfoldighed, herunder en større lighed af mænd og kvinder i dansk film overalt i sit virke".

Og der er altså fortsat plads til forbedring. Det erkender DFI-direktør Henrik Bo Nielsen, der vil "følge udviklingen tæt" og forsøge at sørge for, at flere kvinder kommer ind.

Der vil dog første være en nogenlunde ligelig fordeling af kønnene om tre til fire år, understreger han.

- Inkubationstiden er jo enormt lang. Om så alle i sidste halvdel af 2015 havde været vildt optaget af at diskutere kvinder bagved og foran kameraet, så ville der gå et par år, før det var noget, der ramte lærredet.

- Man må væbne sig med tålmod, selv om kurven er flad som hjerterytmen på en døende patient, siger Henrik Bo Nielsen til Berlingske.

Antallet af kvinder både foran og bag kameraet i 2017 er nedslående, mener Nanna Frank Rasmussen. Hun er filmanmelder på Jyllands-Posten og formand i organisationen Women in Film and Television (WIFT), der siden 1999 har arbejdet for at synliggøre kvindernes arbejde i branchen.

- Jeg synes, at det er deprimerende, at der bliver talt og talt om ligestilling og ligelig repræsentation - og at man så alligevel ikke kan se det på resultatet.

- Selvfølgelig tager det lang tid at lave forandringer, men vi har i årevis sat ligestillingen på dagsordenen, og derfor er det vildt nedslående, at vi endnu engang skal spises af med så få kvindelige instruktører og kvindelige hovedroller, siger hun til Berlingske.