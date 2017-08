19 betjente blev udsat for vold ved fodbolduroligheder

- Efter en juridisk vurdering er vores anklagemyndighed kommet frem til, at ingen skal fremstilles i et grundlovsforhør. Men sigtelserne opretholdes, siger han.

Mandag formiddag er status, at politiet har noteret 42 lovovertrædelser. Det drejer sig blandt andet om vold mod politiet, vold mod kontrollører, besiddelse af slagvåben og for at være maskeret.

- Vi har 19 sager, hvor vores kolleger er blevet udsat for vold. Vi er nu gået i gang med et stort efterforskningsarbejde, som især omfatter gennemsyn af videomateriale.

- Der vil komme mange, mange flere sigtelser, siger Brian Toftemann.

Uroen opstod i FCK-tilhængernes udebaneafsnit to minutter inde i kampens overtid, hvor Brøndby kort forinden havde bragt sig foran 1-0.

Kampen blev afbrudt, og politiet rykkede ind. Mindst 50 kampklædte betjente bevægede sig ind på grønsværen og placerede sig i en kæde foran tribunen med de urolige fans.

Med cirka 18 minutters forsinkelse besluttede kampens dommer at genoptage spillet, hvorefter de to resterende minutter blev afviklet.

Brian Toftemann vil mandag ikke svare på, om politiet skulle have grebet opgaven anderledes an. Det gik så voldsomt for sig, at politiet måtte trække sig tilbage fra ballademagerne.

- Det vil jeg ikke kloge mig på. Det er dog ingen hemmelighed, at vi blev overrasket over, hvor voldsomt det var.

- Vores primære mål var, at de her folk ikke kom ud til hr. og fru Danmark på de andre tribuner. Vi ville isolere dem, og det lykkedes, siger han.