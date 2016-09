18-årigt skudoffer: Jeg truede ikke Yahya Hassan

18-årig mand, der blev ramt i foden af skud affyret af Yahya Hassan, afviser, at han truede digteren.

Den 18-årige mand, der blev ramt af et skud affyret af digteren Yahya Hassan, hverken slog eller truede den kendte forfatter.

Yahya Hassan har forklaret, at han genkendte den 18-årige som en af de personer, der overfaldt ham to dage forinden.

Derfor følte digteren sig truet og løsnede skud mod ham af frygt for sit eget liv.

Men den 18-årige var ikke med til at overfalde Hassan, fortæller han i retten. Her afviser han også, at han havde noget horn i siden på forfatteren.

Han optog hændelsen med sin mobiltelefon, og i retten er der afspillet to sekvenser, som den 18-årige har optaget.

På den første sekvens kan man se den 18-årige råbe til Yahya Hassan "Så skyd dog". Den 18-årige spørger herefter, om Yahya Hassan bluffer.

Hertil svarer Yahya Hassan, at TY skal forsvinde og lade ham være i fred.

I den anden optagelse er det en mere aggressiv Hassan, der råber "Jeg pløkker dig" gentagne gange.

Anklager Lars Petersen vil vide, hvorfor den 18-årige truer Yahya Hassan, så han til sidst ender med at løsne skud og rammer den 18-årige i foden.

- Jeg truer ham ikke, siger TY.

- Det er adrenalinen, forklarer han om baggrunden for, at han ikke trækker sig, men bliver ved at udfordre digteren verbalt.

Men hvorfor går du ikke bare, vil anklageren vide.

- Jeg kan ikke bare gå. Det er i dag. Men hvad så med i morgen? Så kan jeg ikke komme i området mere, siger han.