18-årig mand er fundet død i arresten i Esbjerg

En mand fra Tønder er fundet død, dagen efter at han blev fængslet. Han var sigtet for røveri og overfald.

Den 18-årige, som kommer fra Tønder, blev mandag varetægtsfængslet og sigtet for røveri, indbrud og vold begået i Tønder søndag.

Politiet forsøger tirsdag eftermiddag at finde årsagen til en ung mands død i arresten i Esbjerg. Manden blev fundet livløs i sin celle tirsdag morgen.

Senioranklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi Britt Ankersø forklarer over for jv.dk, at politiet rutinemæssigt har indledt en undersøgelse af dødsfaldet.

Derved skal det klarlægges, om der er noget mistænkeligt ved den unge mands død.

Da den 18-årige befandt sig i en arrest, var han i Kriminalforsorgens varetægt.

- I den forbindelse skal det også undersøges, om der er begået fejl i behandlingen. Herunder om der er gennemført tilsyn i de fastlagte intervaller, og om man har gjort, hvad man skulle, siger senioranklager Britt Ankersø til netavisen.

Det var i forbindelse med vækningen tirsdag morgen, at personalet opdagede, at manden var død. Det er endnu ikke besluttet, om han skal obduceres, eller om dødsårsagen kan fastlægges alene ved et ligsyn.

Ifølge politiets sigtelse havde den 18-årige blandt andet overdænget sin mormors samlever med slag søndag.

Senere samme dag overfaldt han angiveligt en tilfældig 62-årig kvinde ved et busstoppested og frarøvede hende kontanter og en mobiltelefon.

Ifølge jv.dk var den unge sønderjyde tydeligt påvirket af stoffer, da han blev fremstillet i grundlovsforhør mandag.

Han sagde ikke et ord under afhøringen, og han var fikseret med et bælte.