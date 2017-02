Politiet advarer nu mod piller som disse, efter at en 18-årig kvinde lørdag morgen blev indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

18-årig kvinde har mistet livet efter indtagelse af ecstasy

Politiet advarer om, at der kan være farlige piller i omløb, efter at en ung kvinde har mistet livet.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer derfor om, at der kan være farlige piller i omløb.

En 18-årig kvinde har lørdag mistet livet, efter at hun natten til lørdag har indtaget piller, som angiveligt skulle indeholde ecstasy.

- Kvinden var bevidstløs og er bragt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hendes tilstand er livstruende, fortalte vagtchef Ole Aamann tidligere.

Kvinden blev indlagt lørdag morgen, men kort før klokken 13.00 oplyste politiet, at hun var afgået ved døden.

Hendes familie havde mistanke om, at hun havde taget stoffer på den adresse, hvor hun havde været natten til lørdag.

Politiet opsøgte adressen, hvor man fandt flere personer, som også havde indtaget piller.

- De siger, at det er ecstasy, men pillerne kan jo indeholde alt muligt, og vi har endnu ikke fået dem testet, forklarede Ole Aamann.

Politiet fandt flere piller på adressen og tog dem med. Ingen er anholdt i forbindelse med sagen, og det er ikke politiets opfattelse, at der bliver handlet med pillerne på adressen.

- Det ligner sådan noget weekendmisbrug, hvor man vil hygge sig uden at tænke på, at man bringer sig i livsfare ved at indtage det skidt, sagde vagtchefen.

Ecstasy holdt for alvor sit indtog i Danmark i 1990'erne, hvor det især var populært i technomiljøerne, men siden har brugen bredt sig til andre grupper og miljøer.

Det aktive stof er MDMA, men ofte indeholder pillerne eller pulveret andre stoffer - som regel amfetamin eller koffein.

Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2012 ligger renheden af MDMA pulver og krystaller i Danmark mellem 15 og 90 procent med et gennemsnit på 75 procent. Det fremgår af sundhed.dk.

Den svingende renhed betyder, at det kan være svært at vide, hvor meget af stoffet man indtager.

Desuden er der af og til blandet det yderst farlige stof Para-MethoxyAmphetamine - PMA - i pillerne.

En af farerne er, at PMA ikke virker ligeså hurtigt som MDMA, når man har taget det, og det fører til, at folk finder på at tage en ekstra dosis.

Da PMA er væsentlig mere giftigt end MDMA, har det ført til en række dødsfald - blandt andet i Storbritannien, advarer sundhed.dk