18-årig københavner er død af sjælden meningitis

Der er ingen grund til at tro, at et dødsfald kan kobles sammen med tilfælde af smitsom meningitis i Birkerød.

Den 18-årige er fra København, og styrelsen har lavet en smitteopsporing. Det betyder, at man har været i kontakt med de personer, som skal tilbydes en forebyggende behandling.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside.

- Vi har også været i kontakt med den afdøde drengs uddannelsesinstitution, hvor skolens personale og elever er blevet informeret, siger Anette Lykke Petri, der er enhedschef og overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den sjældne sygdom er alvorlig, og selv om den er kendt som smitsom meningitis, er der ikke mange tilfælde i Danmark. I 2015 var der i alt 40 tilfælde. Heraf var der kun få dødsfald.

Tidligere på måneden blev alle elever og ansatte på et gymnasium i Nordsjælland tilbudt forebyggende behandling for sygdommen. Det skete efter en 17-årigs død.

Der er dog ikke tegn på, at de to dødsfald har relation med hinanden, understreger Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den 17-årige døde 1. januar af smitsom meningitis.

Også en anden elev på Birkerød Gymnasium blev ramt af sygdommen, og det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at opfordre lærere og elever på gymnasiet til at blive vaccineret.

Cirka 1000 elever og ansatte på gymnasiet tog imod tilbuddet om forebyggende behandling.

Smitsom meningitis ses ofte ved enkeltstående tilfælde. Normalt vil det derfor kun være familier og venner, som man har sovet under samme tag med, der bliver tilbudt forebyggende behandling.

Sygdommen forekommer overalt i verden og hos personer i alle aldre. Den ses dog hyppigst blandt børn, teenagere og yngre voksne.