18-årig fængslet for at true unge mænd til at hæve penge

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, da politiet mener, at der stadig er to medgerningsmænd på fri fod.

En 18-årig mand er torsdag ved Retten i Lyngby varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for at have truet og afpresset to jævnaldrende mænd.

- Der er formodentlig flere personer på spil. Dem skal politiet have mulighed for at tale med, inden der kommer forklaringer ud i offentligheden, siger anklager Jane Gade.

Tirsdag blev en 20-årig mand sigtet i samme sag. Forbrydelsen skete angiveligt i august, men de to ofre har først valgt at gå til politiet i denne uge.

- De gik først til politiet i mandag. De har formodentlig haft brug for tid til at tænke over det, siger Jane Gade.

Den 18-årige blev anholdt onsdag. Han er sigtet for den 16. august at have truet de to unge mænd til at afsløre deres personlige oplysninger.

- De gav ham oplysningerne, og så blev der oprettet nogle lån. Dagen efter bliver de to personer tvunget til at gå i hæveautomater og banker hæve nogle penge, som blev givet til ukendte personer, fortæller Jane Gade.

Den 18-årige er ud over afpresning og ulovlig tvang sigtet for frihedsberøvelse, ved at køre de to unge mænd rundt i en bil, hvor de ikke følte, de kunne få lov til at stige ud.