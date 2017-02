18-årig dræbt da hans bil kurer ind i en gruppe træer

- Her kommer han ud i rabatten og mister herredømmet over bilen, som kører tværs over vejen, fortæller vagtchef Søren Strægaard.

Bilen fortsætter over en grøft og ind på en mark, hvor den kurrer ind i nogle træer.

Vagtchefen kan tirsdag aften ikke sige noget om, hvorfor bilen i første omgang kom ud i rabatten.

- Der er svag kurve på stedet, men vi ved ikke, om det er derfor, det går galt, siger han.

En bilinspektør har som altid ved alvorlige ulykker været tilkaldt for at undersøge både ulykkesstedet og den forulykkede bil for at finde ud af, hvordan ulykken kunne ske.

De pårørende til de to unge er blevet underrettet om ulykken.