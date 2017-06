16-årig vil renses for plet på straffeattest i Ry-sagen

Landsretten behandler sagen tirsdag, og her skal de tre juridiske dommere og tre domsmænd høre den unge mand forklare sig.

- Selv om nogen mener, det er en mild dom, min klient har fået, så betyder det rigtig meget for så ungt et menneske at få en plet på en ellers ren straffeattest.

- Det andet er, at det rent menneskeligt er ubehageligt at have en dom hængende over sig for noget, man mener, at man ikke har været en del af, forklarer forsvarer Mette Grith Stage.

De fire drenge blev 4. maj dømt ved Retten i Horsens for i forening og efter fælles forståelse at have kastet en flaske med brændende benzin mod en jævnaldrende skolekammerat.

Det skete, efter at drengene samme dag havde haft en konflikt med den 16-årige i skolen.

Resultatet blev, at parterne aftalte at mødes om aftenen ved idrætshallerne i Ry.

Her blev flasken med brændende benzin kastet mod den 16-årige, som blev forbrændt på 20 procent af kroppen.

Retten mente, at to af drengene havde haft en mere aktiv rolle end de andre, og disse to blev idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Tre af de dømte modtog dommen og afsoner nu med fodlænke.

Mette Grith Stages klient har ikke ønsket at afsone med fodlænke - han vil frifindes.

Den unge mand forklarede i byretten, at han var til badmintontræning om eftermiddagen og var uvidende om, at de andre havde medbragt to flasker fyldt med benzin.

- Han er ikke på forhånd orienteret om, hvad der skal ske. Han kommer til stedet, efter at de tre andre tiltalte har indfundet sig. Og derefter går det hele lynhurtigt.

- En ting er, at han måske har optrådt letsindigt ved at være sammen med de andre, men jeg mener ikke, at han har pådraget sig et strafferetligt ansvar. Derfor vil vi nu se, om landsretten er enig i det, siger Mette Grith Stage.

Ud over den 16-årige, der har anket dommen, er ofret for brandbomben indkaldt til at afgive forklaring.

Desuden skal en af de andre dømte i sagen komme med sin udlægning af rollefordelingen i sagen.

Retten ventes at afsige dom i sagen sidst på dagen.