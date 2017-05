16-årig vil frifindes af landsretten i sag om brandangreb

De fire Ry-drenge blev for to uger siden idømt mellem ét og halvandet års fængsel i sagen om brandangrebet mod en 16-årig dreng.

Dommen blev dog gjort delvist betinget.

Mette Grith Stages klient blev idømt et års fængsel, heraf fire måneder ubetinget.

Men han går efter en frifindelse ved Vestre Landsret, oplyser forsvareren.

- Som jeg gjorde gældende i byretten, er det min og min klients opfattelse, at han ikke er strafferetligt ansvarlig for det, der er sket.

- Det mente byretten, at han er. Nu vil vi så have landsrettens vurdering. Og vi går efter en frifindelse, siger Mette Grith Stage.

De fire drenge blev dømt for i forening og efter fælles forståelse at have kastet en flaske med brændende benzin.

Flasken ramte en 16-årig dreng, som de fire drenge havde aftalt at mødes med ved idrætshallerne i Ry.

Den 16-årige blev forbrændt på 20 procent af kroppen og har været sygemeldt siden angrebet 6. februar.

Mette Grith Stages klient gjorde dog gældende i retten, at han ikke kendte til planen om at angribe den 16-årige med såkaldte molotovcocktails.

Han troede - forklarede han i retten - at planen var at give den 16-årige nogle tæsk, fordi han havde opført sig provokerende over for dem.

To drenge anses af byretten for at være de mest aktive bag angrebet, og de blev således idømt halvandet års fængsel, heraf et halvt år ubetinget.

Disse to drenge anker ikke, men modtager dommen, oplyser deres forsvarere, Jytte Storgaard og Michael Juul Eriksen.

Det har ikke været muligt at træffe Henrik Stagetorn, der repræsenterer den fjerde dreng i sagen.

De fire drenge sad varetægtsfængslet på lukkede ungdomsinstitutioner i knap to måneder.

De blev løsladt ved et retsmøde 1. maj, da dommeren mente, at de ikke længere kunne påvirke hinandens eller vidners forklaringer.