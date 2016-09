Retten i Odense behandler nu straffesagen mod en dreng for to voldtægter i Odense sidste år. Ifølge anklageskriftet var han kun 15 år, da de blev begået. I den ene sag er en 20-årig også på anklagebænken. Arkivfoto.

Artiklen: 16-årig for retten for to voldtægter i Odense

16-årig for retten for to voldtægter i Odense

Mandag indledes straffesagen mod dreng, der er tiltalt for to voldtægter. En 20-årig er tiltalt i den ene sag.

En kun 16-årig dreng er blevet tiltalt for at have voldtaget to kvinder i Odense sidste år. Voldtægterne skete ifølge anklageskriftet i juli og november, da drengen kun var 15 år.

Den første voldtægt fandt sted 9. juli klokken 21.30 om aftenen i en garage i Odense.

De to unge lukkede garageporten. Og med vold og trusler om vold tvang de ifølge anklageskriftet en ung kvinde til at have samleje med den yngste. Kvinden blev også udsat for andre former for seksuelle krænkelser.

Hun blev presset ned på en sofa, hvor overgrebet foregik, mens den 20-årige lyste med sin mobiltelefon, så hans medgerningsmand kunne se, hvad han foretog sig, fremgår det af anklageskriftet.

Overgrebet skete, til trods for at kvinden gentagne gange sagde nej og bad den unge om at standse og satte sig til modværge ved at skubbe og sparke ham.

Mens det foregik, lyste

Den anden voldtægt skete 14. november ved 23-tiden på et stisystem ved Degnevænget og Næsbygårdsvej i Odense.

Her er den 16-årige tiltalt for at have tvunget en kvinde til samleje, selv om hun gentagne gange sagde nej og gjorde modstand ved at forsøge at skubbe og sparke gerningsmanden væk.

Han blev varetægtsfængslet i december sidste år, mens politiet ledte efter medgerningsmanden til den første voldtægt.

Retten i Odense behandler straffesagen mandag og tirsdag, hvor der ventes dom.