16-årig er anholdt og sigtet for dobbelt knivoverfald

Den mistænkte, som blev anholdt nær Rundetårn nogle få hundrede meter fra gerningsstedet, var del af en gruppe, som af uvisse årsager kom i skænderi med tre personer.

- Tre venner kommer gående på Nørre Voldgade, og der opstår noget råben frem og tilbage mellem de her to grupper. Baggrunden kender vi ikke, men det ender med at gå op i en spids. To af de tre bliver stukket i benet med en kniv, mens den tredje får knytnæveslag i ansigtet, siger efterforskningslederen.

Ingen af de forurettede er kommet alvorligt til skade.

Mens gerningsvåbnet ikke er dukket op, så håber politiet med hjælp fra personer, der overværede overfaldet, samt via optagelser fra overvågningskameraer ved togstationen for at kunne fastslå, hvem der førte kniven.

- Det er jo altid svært at finde ud af, når der er tale om en gruppe, siger efterforskningslederen.

Anholdelsen af den 16-årige var lidt af en tilfældighed.

- En patrulje står og taler med ham i anden anledning længere nede ad Strøget. Over radioen hører de så et signalement, som gør dem opmærksom på, at det kunne være ham. Et vidne på stedet udpeger ham desuden, og så bliver han anholdt, fortæller efterforskningslederen.

I timen op til hændelsen var der to andre knivstikkerier i det indre København.

Klokken 23.45 blev en mand stukket en enkelt gang i venstre skulder. En mulig gerningsmand bag hændelsen, der skete i ankomsthallen på Hovedbanegården, er tilbageholdt.

Ti minutter efter midnat blev der anmeldt et knivstikkeri fra Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro. Offeret er en 29-årig mand.

Gerningsmanden er ikke pågrebet, men politiet regner med, at personalet på institutionen kender vedkommende.