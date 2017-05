14 er anholdt for fyrværkeri og vold ved pokalopgør

De anholdte er sigtet for en "bred vifte" af lovovertrædelser, blandt andet fyrværkeri, vold og vold mod tjenestemand.

Politiet har været massivt til stede i forbindelse med kampen, der karakteriseres som en "højrisikokamp". Omkring 20 betjente er blevet ramt af forskelligt kasteskyts, siger talsmanden.

FCK vandt pokalopgøret 3-1, og det efterlod en mængde frustrerede brøndbyfans.

Allerede på vej ud af stadion begyndte nogle af dem at kaste løse stolesæder mod politiet. Betjentene valgte at tage kniplerne frem for at få sat en stopper for volden.

Mange af brøndbyfansene tog hjem ad den af politiet anviste rute med S-tog fra Ryparken Station. Andre tog vejen væk fra Parken gennem byens gader.

Der er midt på aftenen blandt andet rapporter om stenkast forskellige steder, for eksempel mod gule bybusser på Blegdamsvej.

Der er ikke oplysninger om, hvor mange af de anholdte der er FCK-fans, og hvor mange der er brøndbyfans. Der er heller ikke oplysninger om, hvorvidt der blandt de anholdte er tilrejsende fodboldfans fra Sverige og Tyskland.

De første anholdelser fandt sted, længe inden kampen blev fløjtet i gang klokken 17.

To brøndbyfans blev anholdt på Sankt Annæ Plads nær Kongens Nytorv. De er sigtet for blandt andet besiddelse af fyrværkeri.

På FCK-fansenes mødested på Rådhuspladsen blev to anholdt, og også her var det for fyrværkeri.

Ingen af de anholdte er sigtet for noget, der indebærer, at de skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser Henrik Møller Jakobsen.

Politiet udelukker ikke flere anholdelser i løbet af aftenen.

- Men det bliver sværere og sværere at se, om de har noget at gøre med fodboldkampen, når fansene blander sig med alle andre, der er en tur i byen, siger talsmanden.