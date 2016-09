1200 somaliske asylsager skal kigges efter, med henblik på at vurdere om opholdstilladelsen skal inddrages. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil følge sagerne med stor interesse.

Det sker, efter at Flygtningenævnet onsdag og torsdag stadfæstede fem principielle afgørelser fra Udlændingestyrelsen om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge fra Somalia.

De pågældende flygtninge fik i 2012 en fireårig begrænset opholdstilladelse i Danmark på grund af de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia, der på det tidspunkt var præget af vold.

Men myndighedernes vurdering af de generelle forhold har nu ændret sig så meget, at der ikke længere er grundlag for asyl, alene fordi man kommer fra et af de bestemte områder i Somalia.

Vurderingen er derfor, at en udsendelse af de pågældende somaliere ikke vil være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det skriver Flygtningenævnet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil følge granskningen af sagerne med stor interesse.

- Hvis man ikke længere har behov for beskyttelse, skal man ikke fortsat have asyl i Danmark. Så jeg er selvfølgelig glad for de afgørelser, som Flygtningenævnet har truffet i disse fem sager.

- Nu gennemgår Udlændingestyrelsen cirka 1200 sager med henblik på at vurdere, om disse personer også vil kunne vende hjem til Somalia, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Får somalierne inddraget opholdstilladelsen skal der også tages stilling til, om eventuelle familiemedlemmer også skal have inddraget deres tilladelse.

Udenrigsministeriet fraråder i sin rejsevejledning til danskere fortsat alle rejser til Somalia.