Udenrigsminister Kristian Jensen (V) og 11 andre udenrigsministre presser på for at få en handelsaftale med USA og EU.

12 EU-ministre presser på for handelsaftale med USA

Det er afgørende for at skabe større økonomisk vækst, at EU og USA snart indgår handelsaftalen, TTIP.

- Vi har brug for en handelsaftale for at få sat gang i vor økonomi. Vi skal også give forbrugere større mulighed for at købe varer på tværs af Atlanten. Vi skal have et større udbud og en skarpere pris, siger Kristian Jensen.

Bag brevet står udenrigsministre fra Sverige, Tjekkiet, Danmark, Finland, Estland, Letland, Litauen, Irland, Portugal, Spanien og Storbritannien. De glæder sig over, at EU og Canada 27. oktober underskriver en handelsaftale, og USA må følge efter, mener de.

TTIP kan øge det danske bruttonationalprodukt, BNP, med en halv procent, mener Kristian Jensen.

- Det lyder måske ikke af meget. Men dansk BNP er godt 2000 milliarder kroner. Så det er en ret stor vækst med en halv procent ekstra. For mere velfærd, flere arbejdspladser og for at gøre Europa til en økonomisk stærk region, siger udenrigsministeren.

Tysklands socialdemokratiske vicekansler, Sigmar Gabriel, mente for nylig, at TTIP var røget på gulvet, ligesom franske ministre har været skeptiske. Men det holder ikke, mener Kristian Jensen.

- Tirsdag talte jeg i Berlin med den tyske udenrigsminister og kansler Merkels kontor. De siger enstemmigt, at Tyskland ønsker, støtter og har brug for TTIP, siger Kristian Jensen.

EU skal udnytte, at Barack Obama er USA's præsident indtil nytår. Demokraternes kandidat, Hillary Clinton, og republikanernes, Donald Trump, ser skeptisk på TTIP, mener han.

- Vores frygt er, at en ny præsident i USA vil sætte en anden retning, end Obama har sat, siger Kristian Jensen.