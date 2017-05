11 it-koks på få måneder rammer kontanthjælpsmodtagere

På mindre end et år har KMD, der står for kommunernes kommunikation med borgere om offentlige ydelser, i minimum 172.117 tilfælde leveret forkerte oplysninger eller satser til danske arbejdsløse, der er omfattet af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Det skriver Avisen.dk.

Det viser et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han understreger, at der er tale om alvorlige fejl.

- Særligt fordi der er tale om borgernes forsørgelsesgrundlag, finder jeg disse fejl helt uacceptable og stærkt bekymrende, skriver ministeren.

Tidligere har det været fremme, at KMD i nogle tilfælde har kokset i kontanthjælpen. Men svaret til Beskæftigelsesudvalget viser, at omfanget er endnu større end hidtil antaget.

De 172.117 enkelttilfælde, hvor borgere har fået forkerte breve, oplysninger, udbetalinger eller satser er nemlig fordelt over hele 11 it-koks fra juni 2016 til februar 2017.

Forretningsdirektør for KMD, Ole Jensen, beklager de mange fejl over for Avisen.dk.

Han skriver dog, at fejlene primært har omfattet information og kun i mindre omfang har været i forbindelse med udbetalinger.

- Vi skal være de første til at beklage fejlene. Vi er meget opmærksomme på situationen, og af samme årsag har vi iværksat ekstra procedurer, der skal reducere risikoen for nye fejl, skriver Ole Jensen.

KMD påtager sig ansvaret og meddeler, at ingen skal betale for fejludsendte breve. Derfor vil de dække den beskedne udgift, som Udbetaling Danmark måtte have haft i form af ekstra porto.

Det største slagsmål i forhold til kommunernes merudgifter i forbindelse med de 172.000 fejl, består dog stadig.Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) har der i landets kommuner været tale om et betydeligt beløb til ekstra mandetimer, der har skulle varetage henvendelser fra bekymrede borgere og manuelt rette op på KMD's fejl.KL og KMD har ifølge Avisen.dk's oplysninger været i dialog om en mulig kompensation til kommunerne. Det er dog - indtil videre - ikke resulteret i en aftale.