11 anholdt efter overfald på motorcyklist

Anmeldelsen går på, at der står en mand og spærrer vejen, da motorcyklisten kommer kørende ad Friheds Allé i Sønderborg.

- Motorcyklisten tager så hastigheden af og signalerer, at han kan gå over vejen.

- I det han tager hastigheden af, kommer der en større gruppe mennesker farende ud og vælter ham af motorcyklen, siger vagtchefen.

Umiddelbart er meldingen, at motorcyklisten er uskadt. Vagtchefen oplyser, at det stadig er uvist, om der er gået noget forud for hændelsen.

Nu skal politiet finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.

- Vi har 11 anholdte, som menes at have deltaget i det her. Nu skal vi have afhørt dem alle, og så må vi se, hvem der skal sigtes for hvad, siger Ole Aamann.

De 11 anholdte er i aldersgruppen mellem 17 år til i begyndelsen af 20'erne.