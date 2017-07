10.000 skydevåben blev afleveret under frit lejde-aktion

I frit lejde-aktionen blev der indleveret over 10.400 skydevåben, og det er det højeste i 47 år.

I hele juni måned var der mulighed for at få dulmet sin dårlige samvittighed, hvis man havde ulovlige våben liggende.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Den samlede mængde af skydevåben som pistoler, geværer, automatvåben endte på 10.459.

Ved seneste frit lejde i 2013 og 2009 modtog politiet henholdsvis omkring 8600 og 8000 skydevåben.

Men for at finde et tilsvarende resultat skal man helt tilbage til aktionerne i 1986 og 1970, hvor der blev indleveret omkring 9700 og 12.000 skydevåben.

Men det er langt fra kun skydevåben, som danskerne indleverede i sidste måned.

Også Forsvarets Ammunitionstjeneste (EOD) har haft travlt.

Omkring 330 gange blev EOD tilkaldt for at håndtere farlige sprængstoffer på politistationerne eller i private hjem.

Flere gange opfordrede politiet til, at man kontaktede sin lokale politistation telefonisk, frem for at møde op på politistationerne, hvis man havde sprængstoffer.

Her blev der i alt beslaglagt 297 håndgranater, omkring 1100 detonatorer, 67 kilo sprængstof, 138 artillerigranater og to flybrandbomber.

Nogle af genstandene var i så dårlig forfatning, at det var decideret livsfarligt at have tingene liggende derhjemme.

Ifølge Rigspolitiet rykker EOD normalt ud mellem 800 og 1000 gange årligt.

- Det er virkelig godt og glædeligt, at så mange borgere benyttede aktionen til at få afleveret så meget.

- Det er en ganske betydelig mængde våben og eksplosiver, som nu er væk fra samfundet og dermed heller ikke kan falde i forkerte hænder, siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiet i pressemeddelelsen.

Ved en frit lejde-aktion i 1995 blev der leveret næsten 900 håndskydevåben. Det var det laveste tal nogensinde.