Portalen leverer komikken og musikken

21. juli 2017 Af Tine Fasmer, OPLEV

Kit Liesel Dalager bor ganske tæt ved Greve Teater og Musikhus Portalen, der ligger lige ved siden af det store indkøbscenter Wawes i Hundige i Greve Kommune.

Hun er en flittig gæst og anbefaler OPLEVs læsere at se, om der er noget på Portalens program, som er turen værd.

- Jeg har set rigtigt meget forskelligt - lige fra irsk julegalla, Rune Klan, Ørkenens Sønner, Warberg og rigtigt mange julearrangementer. Og noget af det bedste; jeg elsker jo Kim Larsen, og han starter altid sine turneer i Portalen, fortæller Kit Liesel Dalager, der ernærer sig som selvstændig clairvoyant.

Hun er tilflytter fra Husum og kom til Hundige for 12 år siden.

Kulturlivet er en af grundene til, at hun er glad for at bo i Greve Kommune, og hun besøger Portalen så ofte som muligt:

- Før i tiden fulgtes jeg med mine veninder, men i dag har jeg en mand, så nu er vi ofte os to og en eller flere af mine veninder. Og så møder man jo altid nogen, man kender.

Kultur- og musikstedet Portalen er en selvejende institution, der drives af en bestyrelse. Portalen har plads til 752 mennesker i teatersalen, 150 på stolerækker ved kabaretscenen, 80 mennesker i foyersalen, der også er Portalens biograf, samt op til 120 mennesker i et større mødelokale.

Når der er koncerter, er det muligt at kombinere oplevelsen med et måltid i Café Portalen.

- Og så er der tit musik og dans i foyeren bagefter, bemærker Kit Liesel Dalager, der er 59 år.

Lige nu har Portalen ferielukket. Næste tilbud for en hyggelig stund er »Danish Polcalypso Orchestra«, der står på jazzscenen 12. august.

Og så går det ellers slag i slag hen over efteråret og vinteren. Koncerten med det britiske rockband »Procol Harum« med en historie, der begynder i 1967, er allerede udsolgt. Det gælder også populære Tina Dickow og stjerneskuddet Jacob Dinesen med den dybe stemme.

Men der er mange andre muligheder.

- De fleste af dem der oppe har jeg set, siger Kit Liesel Dalager og peger op mod den store plakat på muren:

- Rune Klan, han skal jeg ind og se, sidste gang havde jeg billetter, men blev syg. »Dodo and the Dodos« har jeg hørt før, »Ingen panik« dem planlægger vi at se, og så ville jeg meget, meget gerne se Sebastian, men det tror jeg ikke, jeg kan på grund af arbejde.

Kit Liesel Dalager fremhæver de gode transportmuligheder som en af de store fordele ved spillestedet.

- Modsat inde i København er her jo masser af parkeringspladser og s-toget går lige til døren. Sidste gang mødte jeg et ægtepar fra et sted oppe i Nordsjælland, de var taget hele vejen ind over hovedbanen; så kunne begge parter jo få sig en øl eller to, siger hun og tilføjer:

- Portalen er for alle aldersklasser, der sker rigtigt meget for børn også, og programmet har noget for enhver smag og behag.