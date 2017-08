Tyskland har været meget dygtig til at håndtere genforeningen og sin placering i nyere europæisk historie. Det har været vigtigt både for Europa og for Danmark. Foto: canadastock /Shutterstock

Send til din ven. X Artiklen: Tysklands vigtige valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tysklands vigtige valg

Ambassadøren har ordet - 02. august 2017 kl. 11:39 Af Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Berlin, Tyskland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tyskland afholder valg til Forbundsdagen den 24. september. Det er et supervigtigt valg for ikke bare Tyskland, men også hele Europa og mere end tidligere også for resten af verden. Alt tyder på, at Angela Merkel efter 12 år ved magten vil kunne tage hul på sin fjerde embedsperiode og derved få mulighed for at tangere kansler Helmut Kohls rekord med 16 år.

Valget af Martin Schulz som ny formand for de tyske socialdemokrater i begyndelsen af året skabte i en periode stor spænding, da han så ud til at kunne udfordre Merkel i kanslervalget. Merkel er imidlertid igen blevet populær i den tyske befolkning. Det er der flere gode grunde til. Tysk økonomi står nemlig stærkt med pæn økonomisk vækst på 1,5 pct. i år, rekordstore skatteindtægter og flere i arbejde end nogensinde før. Flygtningekrisen i 2015 er gledet i baggrunden. Kansleren har selv sagt mange gange, at hun ikke ønsker en gentagelse af 2015. Hun har strammet flygtningepolitikken på en række områder og fået ro på bagsmækken. Merkel står derfor igen i mange tyskeres øjne som den sikreste garant for en fortsat stabil politisk og økonomisk udvikling.

Vigtigt for Danmark Det tyske valg er også vigtigt for Danmark. Med pres på Europa fra mange sider er Tyskland den for Danmark måske vigtigste partner i fastholdelsen af den internationale orden, velstand og fremgang, der har været til gavn for os i de sidste mange år. Valget af Donald Trump har ført til, at der er blevet peget på Merkel som leder af den frie verden. Tyskerne ved om nogen, hvor vigtigt det er at drage læren af historien og værne om det fælles samarbejde i EU, NATO, WTO og FN.

Efter valget vil der igen blive dannet en koalitionsregering, ligesom vi kender det fra dansk politik. Som meningsmålingerne står, er der højest sandsynligt kun to alternative regeringskoalitioner, der tegner sig som realistiske, begge under Merkels ledelse. På den ene side betyder dette, at selv om der er lang tid tilbage af valgkampen, så er noget af spændingen ude, da det ser meget forudsigeligt ud, hvem der står til at blive kansler. På den anden side vil det have stor betydning for regeringens politik hvem, der bliver koalitionspartner.

Fortsat regering med SPD? Den ene mulighed er en fortsættelse af den nuværende regering imellem den konservative union CDU/CSU og de tyske socialdemokrater i SPD. Det er ikke en ønskedrøm for nogle af partierne, men på grund af traditionen for flertalsregeringer kan det vise sig at være den eneste mulighed. Det må forventes, at oppositionen efter valget vil fortsætte sin kritik af manglende økonomiske reformer og manglende udnyttelse af den gunstige økonomiske situation. Samtidig vil de tyske socialdemokrater internt i regeringen kæmpe for mere EU og større lydhørhed over for Frankrigs præsident Macron. Hvis socialdemokraterne får et godt valg med den nye formand Martin Schulz i spidsen, så vil de søge at dreje den tyske kurs i Europa.

Ny regering med FDP? Den anden mulighed er en konservativ-liberal regering. Det liberale parti FDP, der sidste gang røg under spærregrænsen på 5 procent, står nu til at komme ind igen. Alt efter sammensætningen kan denne regering også have deltagelse af partiet De Grønne. Det er en sjælden kombination i tysk politik, men den er grundlag for den nye delstatsregering syd for grænsen i Slesvig-Holsten. De liberale og De Grønne vil presse på for flere økonomiske reformer, herunder skattelettelser og grøn omstilling. I forhold til EU kan det gå i en anden retning. De liberale var kritiske over for redningen af Grækenland og vil stå endnu hårdere end de konservative på en restriktiv linje over for de sydeuropæiske lande.

Nyt partilandskab Det kommende valg til Forbundsdagen er også skelsættende, fordi det ser ud til, at det nye EU-skeptiske højreparti Alternativ for Tyskland (AfD) for første gang kommer over spærregrænsen på 5 pct. Med AfD i Forbundsdagen kommer det tyske partilandskab til at ligne det, der kendes fra en række andre europæiske lande. Men for mange tyskere er det meget kontroversielt at få et etableret parti til højre for den konservative union CDU/CSU.

Tyskland har siden Hel­mut Kohls tid som kansler gradvist ladet sine egne interesser få større vægt i Europa. De yngre generatio­ner af tyske politikere har flere ambitioner om, at Tyskland skal kunne få en mere fremtrædende rolle. De ønsker bl.a. at støtte op om den globalisering, som også Tyskland har haft så store fordele af. Set fra et dansk synspunkt er den bevægelse både legitim og rigtig. Tyskland har været meget dygtig til at håndtere genforeningen og sin placering i nyere europæisk historie. Det har været vigtigt både for Europa og for Danmark. Det er ikke mange årtier siden, at der også i Danmark var frygt for, at Vesttyskland ville dominere EF. Det vil imidlertid altid være vigtigt for Tyskland i Europa at huske alle medlemslande, ikke mindst de små.

De seneste års udvikling har tæret på relationerne i EU-samarbejdet, det så vi i håndteringen af den økonomiske krise og flygtningekrisen. Spørgsmålet er, om Tyskland som Europas største magt tjener sine samlede interesser bedst - ved ikke at sætte sig igennem - men ved at lede og samtidig sørge for hele tiden at acceptere kompromiser i midten af EU-samarbejdet? I det lange løb er fastholdelsen af EU-samarbejdet i sig selv så meget mere værd - ikke kun for Europa, men også for Tyskland selv.

relaterede artikler

Fra skidt til værre - Iran og forholdet til USA 26. juli 2017 kl. 08:09

Hvad sker der lige i Nigeria? 23. juli 2017 kl. 08:17