Herr Schwann og globaliseringen

Ambassadøren har ordet - 19. juli 2017 kl. 08:22 Af Klavs A. Holm, Danmarks ambassadør ved OECD i Paris Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Danmark den 7.-8. juni var formand for det årlige ministermøde i OECD i Paris, satte vi alle sejl til. Gennem deltagelse af fem ministre med statsministeren i spidsen og åbningstale af kronprinsesse Mary satte Danmark sit tydelige præg på mødet.

Danmark havde valgt globaliseringen som emne for ministermødet - eller rettere den ulige fordeling af globaliseringens goder. Det er bl.a. denne ulige fordeling, der har ført til en række protestvalg og folkeafstemninger med overraskende udfald i flere OECD-lande.

Problemet med globaliseringen er ikke globaliseringen selv, men den måde, landene håndterer den på. Mange arbejdspladser er gået tabt til de robotter og automatiserede produktionsmåder - altså til de nye teknologier - der i disse år hurtigt ændrer vores økonomi. Man taler om disruption, som betyder, at nye produkter og produktionsmåder lynhurtigt ændrer hele økonomiske sektorer, som f.eks. de sociale mediers fremkomst, eller telefon-sektoren.

Nogle jobs er også blevet flyttet til lande, hvor lønnen er lavere. F.eks. var det en del af præsident Trumps valgkampagne, at jobs, der var forsvundet til Kina og Mexico, skulle hjem til USA igen.

Ser passivt til I nogle af OECD-landene har man mere eller mindre passivt set til, at disse job forsvandt. Der var ingen arbejdsløshedsdagpenge eller social bistand, der kunne hjælpe de nye arbejdsløse i starten og ingen omskoling, der kunne flytte dem over i nye jobs.

Andre lande som f.eks. Danmark var hurtigere ude med ændring af økonomien. Tag f.eks. tekstilsektoren, hvor vi på 30 år er gået fra produktion af f.eks. sokker og underbukser til i dag at have en modesektor, der er blandt verdens førende.

Frankrig som Korsbæk Nogle gange er globaliseringens udfordringer svære at forstå. Det kan derfor måske være nyttigt at sammenligne med noget velkendt - med Matador:

»Globaliseringen« i form af Mads Skjern kommer til byen og åbner Tøjhuset. Hans nye »teknologi« er flere færdigvarer, lavere priser og i øvrigt en venligere markedsføring til nye kundekredse. Arnesen og hr. Schwann reagerer ved at nægte at tro, at det kan holde ret længe for »dem derovre«. Så de viderefører deres gammeldags kundehåndtering. Det svarer til lande som f.eks. Frankrig, der ikke har ændret på sin arbejdsmarkedslovgivning i en globaliseret verden, og hvor der derfor er mange virksomhedsejere, der ikke tør ansætte nye folk af frygt for, at man ikke kan komme af med dem igen.

Bankdirektør Varnæs reagerer ved at rette sin vrede mod Mads Skjern, som han beskylder for at knuse alle på sin vej. Det svarer til de regeringer i dag, der retter deres frustration mod de lande, der er mere konkurrencedygtige, og som derfor eksporterer mere end de importerer. Disse regeringer burde i stedet rette blikket indad og gennem brug af den nye teknologi, etablering af livslang efteruddannelse af arbejdskraften og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet se at få tilpasset sig til den nye virkelighed, som Mads Skjern kom til byen med.

Fælles for Albert Arnesen, hr. Schwann og bankdirektør Varnæs var, at de ikke i tide (eller overhovedet ikke) indså, at det var dem selv og de gamle forretningsmetoder, den var gal med. De rettede i stedet deres vrede mod globaliseringen i form af Mads Skjern og troede i øvrigt ikke på, at fremskridtet var kommet for at blive (»Færdigsyet tøj - det er ikke noget for virkelige damer«).

De havde ikke som Danmark i tide indset, at de ikke var fulgt med tiden. Det er ligesom den del af anti-globaliseringsbevægelsen i dag, der mere retter vreden mod de udefra kommende forandringer og i mindre grad ser på, hvordan landene selv kan indrette sig bedre på de nye tider.

Skiftende danske regeringer har løbende taget konsekvensen af, at Danmark med høje lønomkostninger ikke kan konkurrere på basale produkter. Derfor er der f.eks. ikke længere bilproduktion, stålproduktion, skibsbygning og fremstilling af basale forbrugsvarer som f.eks. T-shirts i Danmark, som der var i min barndom.

Vi lever i stedet i høj grad af vores knowhow, forskning, design og andre videnstunge økonomiske sektorer. Og vi har en kombination af social sikring og smidige hyre/fyre-regler på arbejdsmarkedet - den »flexicurity«, som mange OECD-regeringer ønsker at efterligne. Derfor udnytter vi globaliseringen bedre end mange andre lande.

På OECD-mødet forsøgte vi os ikke med en hr. Schwann-sammenligning - det havde nok været op ad bakke. Men det lykkedes Danmark gennem forberedelsen og afviklingen af OECD-ministermødet at sætte fokus på, at mange af OECD-landenes regeringer må se at komme i gang med interne reformer, når nu globaliseringen buldrer frem.

Ellers ender de med - som hr. Schwann - at se passivt til, mens markisen revner ,og kunderne flygter fra det nationale Damernes Magasin, der ikke fulgte med globaliseringen.

