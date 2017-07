Frihandelsaftalen har siden 1867 gjort, at vi kan eksportere vores varer til Japan. Vi alle nydt godt af det. Dansk svinekød og ost har fundet vej til kræsne japanske ganer. Foto: Anders Ole Olsen

Globalisering på menuen - fra sild til sushi - og Toyotaen

Ambassadøren har ordet - 21. juli 2017 kl. 08:19 Af Freddy Svane, Danmarks ambassadør i Tokyo, Japan Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år fejrer Danmark og Japan 150-året for indgåelsen af diplomatiske forbindelser. Vi kalder det venskabs­traktaten. Det er i sig selv en mærkedag, som fejres i begge lande. Det er også den første frihandelsaftale med Japan. Siden 1867 har den gjort, at vi kan eksportere vores varer til Japan.

Aftalen blev til efter 1864, hvor Danmark blev tvunget til at nytænke og til at søge nye partnere. Det har næppe været en folkelig sag, men over årene har vi alle nydt godt af det. Dansk svinekød og ost har fundet vej til kræsne japanske ganer.

Tusindvis af arbejdspladser er blevet skabt, og milliarder er blevet tjent. Det har været et markant bidrag til din og min velfærd. Et sandt eventyr, ja - og det fortsætter.

Vi danskere har altid været på farten. Vi har handlet, vi har samarbejdet og vi har udvekslet. Og det har alt sammen været til fælles gavn og glæde.

Afstande har ikke begrænset os. Vi har altid mestret to vigtige erhverv, nemlig produktion af fødevarer og skibsfart.

Den japanske kronprins Naruhito besøgte under sit officielle besøg Kronborg og Søfartsmuseet i Nordsjælland. Her kommer historien tæt på en. I århundreder har danske søfolk sat kursen mod fjerne kyster for at handle.

Den gang talte man om den florissante handel, en periode med verdensomspændende højkonjunktur for handel og søfart under dansk flag i slutningen af 1700-tallet. I dag ser vi vidnesbyrd i Danmark fra denne tid. I vor tid taler vi om globalisering. Vi er alle blevet globaliseret. Og godt for det. Grundlæggende er det ikke forskelligt fra, hvad vi gjorde i 1700-tallet og opefter.

Rigtigt mange unge danskere har søgt mod fjerne kyster med den nu hedengangne rederi, Østasiatisk Kompagni. Man møder dem overalt - også i Japan.

Svinekød og designermøbler Når japanerne spiser svinekød, er det oftest fra Danmark. Når japanerne køber designermøbler, er det typisk danske klassikere. Ja, vi danskere køber flere Toyota'er end andre folkeslag. Virkelystne danskere bragte i 1963 den første japanske bil til Europa - og det var til Danmark!

Det skal vi være mere end glade for. I dagligdagen tænker vi ikke over det. Vi tager det for givet.

Globaliseringen er måske et fjernt og uforståeligt ord. Er vi nu ikke længere danskere, kan man spørge.

Selvfølgelig er vi danskere. Det ændrer globaliseringen ikke på. Vi handler og udveksler, som vi altid har gjort.

Eksporten skaber 100.000 job Vi høster alle gevinsten af det. Vi lægger måske ikke mærke til det. Men rigtig mange arbejdspladser. Alene vores landbrugseksport skaber mindst 100.000 arbejdspladser - også her på Sjælland. Glæder vi os ikke over de mange skibe under dansk flag, der sejler verdenshavene tyndt? Og hvem har ikke kørt i en Toyota-bil eller haft en walkman eller været draget af Murakamis helt specielle univers.

De sjællandske vidder rummer væsentlige dele af vores historie. Vores Danmark har altid levet af handel og samarbejde. Det har gjort os skarpe i en tid, hvor vores verden er under mere forandring end nogensinde før.

Hvem elsker ikke sushi? Globaliseringen satte det på vores spisekort.

Mere nærværende kan det ikke blive.

Når vi i år fejrer 150-året for venskabstraktaten med Japan, så kan vi se tilbage på et frugtbart og nyttigt samarbejde. Et samarbejde, der har haft betydning for os i mange generationer. Det er nærværende - ja, globalisering.

Det frø, som blev sået i 1867, har vokset sig stort.

Vi skal ikke være bange for globaliseringen. Det er jo bare en anden måde at beskrive vores forbindelser til omverdenen på. Vi har faktisk alle arbejdet på at gøre tingene bedre og nemmere.

Danskerne er mestre Vi danskere har altid formået at få det bedste ud af vores talenter og evner. Vi er mestre i at sejle og i at handle.

Vores virketrang er drivkraften - ja, nogle vil sige urkraften. Uden denne spiste vi næppe sushi eller japanerne dansk svinekød eller fisk fra Danmark.

Globaliseringen er vores fortælling.

Du og vi har skabt den.

Fortsat god sommer!

