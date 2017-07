Nye iranske ballistiske missilafprøvninger vil føre til amerikanske reaktioner. Her er spørgsmålet ikke »om«, men »hvornår« det vil ske. Her ses et foto frigivet af de iranske myndigheder af en Sayyad-3 luftforsvarsraket. Foto: HO/Scanpix Denmark

Fra skidt til værre - Iran og forholdet til USA

Ambassadøren har ordet - 26. juli 2017 kl. 08:09 Af Danny Annan, Danmarks ambassadør i Teheran, Iran

Som dansk ambassadør i Teheran er der aldrig en kedelig dag på jobbet. Ud over at bistå dansk erhvervsliv med at komme ind på det iranske marked og fremme det dansk-iranske forhold består en vigtig del af det daglige arbejde i at følge den politiske udvikling i Iran og i særdeleshed Irans regionale rolle.

I dag spiller Iran nemlig en stor rolle i flere af de konflikter, som i de seneste år har plaget Mellemøsten. For blot at nævne nogle af de lande, hvor Iran i større eller mindre grad er engageret, kan nævnes Irak, Syrien, Libanon, Yemen, Bahrain og Afghanistan. Senest er Iran også kommet i fokus i forbindelse med Qatar-krisen, hvor bl.a. Saudi Arabien og UAE anklager Qatar for ikke at være kritisk nok over for Iran.

Enhver avislæser kan nikke genkendende til alle disse konflikter, der gennem de seneste mange år har haft sin faste spalteplads i de danske medier. Konflikterne har mange årsager, men under overfladen i flere af disse konflikter findes en årtier gammel magtkamp mellem USA (og især Saudi Arabien) og Iran om militær, politisk og økonomisk indflydelse i Mellemøsten.

Grå skyer i horisonten Efter nogle år med konstruktiv dialog mellem USA og Iran under præsident Obama, der bl.a. førte til det diplomatiske kunststykke, atomaftalen, er der igen grå skyer i horisonten i det bilaterale forhold. Derfor får forholdet til USA netop også i disse dage rigtig meget politisk opmærksomhed i Iran.

Med den islamiske revolution i 1979 gik Iran fra at være en af USA's tætteste allierede til at være den største regionale modvægt til amerikansk indflydelse i Mellemøsten. Siden revolutionen har Iran set med stor mistro på USA's Iran-politik. I dag er mistro til USA en del af landets DNA. I iransk optik er et fjendtligt amerikansk syn på Iran en lige så bastant del af amerikansk politik. De seneste amerikanske udmeldinger om, at Iran udgør en trussel for regionen og verden samt amerikansk opbakning til de kræfter i Iran, der vil et systemskifte, vil kun forstærke denne mistro.

Indtil videre har Iran satset på at undgå for høj bølgegang i forhold til Trump-administrationen. Uanset omfanget af de forventede stramninger i amerikansk Iran-politik kan konflikter ikke undgås i længden. Spørgsmålet er blot, hvilket omfang de vil få.

Helt centralt står atomaftalen, der nyder fuld EU-opbakning. Her har præsident Trump på trods af sine tidligere ret markante negative udtalelser om atomaftalen alligevel valgt at forlænge suspensionen af de bilaterale sanktioner knyttet til Irans atomprogram i maj 2017. Men vil han også gøre det i juli 2017? Under alle omstændigheder må det forventes, at USA vil stramme markant op i forhold til verificering og krav om fuld iransk efterlevelse af atomaftalen.

Missilafprøvninger Selv om atomaftalen nok ikke står for fald på kort sigt, er der tre andre konfliktområder, som kan føre til en direkte konfrontation mellem USA og Iran.

Nye iranske ballistiske missilafprøvninger vil føre til amerikanske reaktioner. Her er spørgsmålet ikke »om«, men »hvornår« det vil ske. Den samlede iranske ledelse støtter op om programmet, der anses for at være legitimeret af Irans ret til at udvikle sin egen defensive våbenindustri.

Derudover har USA allerede gjort det klart, at man vil forholde sig mere kritisk til Irans regionale rolle. Her presser regionale aktører såsom Saudi Arabien og Israel ligeledes på for at få en hårdere amerikansk linje over for Iran. For Israel er det især Irans støtte til Hizbollah og frygten for en øget iransk tilstedeværelse i de syriske Golan højder, som vækker bekymring. For Saudi Arabien er det mere generelt den stigende iranske indflydelse i hele regionen.

I forhold til Irans bredere regionale engagement skal der - selv med øget amerikansk pres - ikke forventes nogen større ændringer, da Irak, Syrien, Libanon og Afghanistan er af strategisk betydning for Iran.

Endelig er der en vis bekymring for et utilsigtet sammenstød mellem USA og Iran i Den Persiske Bugt. Her har iranske revolutionsgardisters militære speedbåde flere gange været faretruende tæt på amerikanske fartøjer.

I iransk optik forventes den nye amerikanske administrations hårde linje over for Iran også at få en afledt negativ effekt på mulighederne for at få genoptaget en konstruktiv dialog med Saudi Arabien, der vil være mindre villig til at indlede en dialog efter de nye signaler fra USA.

Indtil videre er atomaftalen en enkeltstående succes i forholdet mellem USA og Iran. Det vil den fortsætte med at være i en overskuelig fremtid. Med den tiltagende negative retorik skal man ikke gøre sig forhåbninger om, at man i de kommende år kan blive enige om f.eks. rammerne for det iranske missilprogram eller Irans regionale rolle. Iran anser både sit missilprogram og regionale indflydelse, som afgørende strategiske forudsætninger for Irans egen sikkerhed i en region, der præges af sekteriske og etniske konflikter.

