Fra bistand til business - Tanzania et land i vækst

Ambassadøren har ordet - 30. juli 2017 kl. 08:30 Af Einar Hebogård Jensen, Danmarks ambassadør i Dar es Salaam, Tanzania Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tanzania er ikke kun et bistandsland. Det er også et land med spirende muligheder for dansk erhvervsliv og et land, der huser mange flygtninge.

Tanzania har oplevet en årlig vækst på omkring syv procent gennem det sidste årti. Det er en af de bedste vækstrater i den Østafrikanske Union (EAC), hvor Tanzania har højere vækst end både Uganda og Kenya. Væksten er som i andre lande størst i byområder som Dar es Salaam og Arusha. Omkring 1/3 af befolkningen lever dog stadig under fattigdomsgrænsen, men væksten skaber håb for en bedre fremtid.

Med vækstrater på syv procent er Tanzania et interessant marked for danske virksomheder. Imidlertid er erhvervsklimaet vanskeligt, og virksomheder skal have en vis størrelse og råstyrke for at kunne manøvrere på markedet. Ambassaden tilbyder gennem en mindre handelsafdeling hjælp til danske virksomheder, der gerne vil ind på markedet. Ambassaden har inden for det sidste år etableret en inkubator-ordning, hvor danske virksomheder starter op i lejede lokaler for at afprøve markedet. Indtil videre har tre danske virksomheder lejet kontorplads. Det gælder Haldor Topsøe, som sammen med en tysk og pakistansk virksomhed forhandler om at bygge en gødningsfabrik med en kapacitet på 1,3 mio. tons gødning om året. Derudover planlægger Emerging Markets Power (EMP), delvist ejet af Vestas, at etablere to vindmølleparker på henholdsvis 70 MW i Tanzanias hovedstad Dodoma samt 50 MW i byen Iringa. Endelig har Scan-Group lejet sig ind for at afprøve markedet inden for logistik og transport.

Mulighederne for dansk erhvervsliv bygger oven på et mere end 50 år langt samarbejde i mange sektorer. Især den betydningsfulde landbrugssektor byder på muligheder inden for forarbejdning af fødevarer. Men også inden for energi/vedvarende energi og vandområdet er der mulighed, ligesom der er et stort behov for boliger, som befolkningen har råd til at betale - gerne lokalt produceret. Ambassaden har i løbet af 2016-17 bistået tre Danida-erhvervsdelegationer på ovennævnte områder, og flere planlægges i de kommende år.

Hjælp fra Danmark Danmark har haft et tæt samarbejde med Tanzania, som Danmark har ydet en stor bistandsindsats til. Mange spørger, om bistanden nytter. Mit svar er ja. Dansk udviklingsbistand har bidraget til en lang række af forbedringer i det tanzanianske samfund. I landbrugssektoren er der skabt halvanden mio. jobs. Gennem kreditgarantier har landmænd mulighed for at udvide produktionen og købe såsæd, gødning og landbrugsmaskiner, udviklingsbistanden har støttet efteruddannelse af lærere samt forbedringer af skolebygninger. Også vejene er med dansk støtte forbedret og udvidet med ikke mindre end 3700 km. Skattevæsenet har med dansk støtte øget skatteinddrivelsen med mere end 1000 procent, så man i dag dækker over halvdelen af det planlagte budget. Danmark har hjulpet CRDB-banken, der var på randen af konkurs i 1990'erne. I dag er banken en af Tanzanias største med filialer over det meste af landet til gavn for erhvervsliv og handlende. Herudover har Danmark aktivt støttet forbedringer inden for sundhedsvæsnet, der betyder, at børnedødeligheden er halveret og middellevealderen steget betragteligt. I dag assisteres 2/3 af alle fødende af uddannet sundhedspersonale. Det er en fordobling i løbet af 10 år.

Tanzania er 20 gange større end Danmark, og med en befolkning på ca. 50 mio. er der mange munde at mætte. Langt størstedelen af befolkningen bor ude på landet og ernærer sig ved landbrug. Derfor giver det rigtig god mening, at Danmark hjælper landmænd med at øge produktionen og fremme beskæftigelsen gennem kreditgarantier, og at sundhedsprogrammet fokuserer på de mange mindre distriktshospitaler og klinikker.

Fredeligt og stabilt Det land, der møder danske virksomheder, er et fredeligt og stabilt land. Selvom der er flere end 130 stammer og en nogenlunde ligelig fordeling mellem kristne og muslimer, er Tanzania et fredeligt og stabilt land. Samhørigheden tilskrives ofte landets første præsident Julius Nyerere, som indførte swahili som fællessprog og i øvrigt lagde stor vægt på fællesskabet og fordeling af goderne. Nyereres afrikanske socialisme måtte dog opgives, og siden starten af 1990'erne er der indført flerpartisystem med maksimalt to perioder af fem år per præsident. Tanzanias nuværende præsident John Pombe Magufuli blev valgt i 2015 og har udmærket sig ved fokus på korruptionsbekæmpelse, effektivitet i den offentlige sektor samt et ønske om at industrialisere Tanzania.

Tanzania er også kendt for at modtage flygtninge fra nabolandene, især Burundi og den Demokratiske Republik Congo. For et par år siden gav Tanzania statsborgerskab til omkring 160.000 flygtninge fra Burundi, som havde levet i Tanzania i mange år. I 2015 udbrød der nye uroligheder i Burundi, da præsidenten gik efter en tredje valgperiode, hvilket resulterede i, at Tanzania nu igen har over 300.000 flygtninge fordelt i tre lejre. Tanzania har meldt sig som pilotland under Comprehensive Refugee Response Framework for at afprøve nye og mere bæredygtige løsninger for flygtninge samt befolkningen i de berørte områder. En indsats som vi fra dansk side støtter op om, da det jo er langt billigere at håndtere flygtningene i nærområdet.

