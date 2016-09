Peder R. Pedersen og Weibel er taget til USA for at gøre fremstød for firmaets radarer. Foto: Allan Nørregaard

Weibel på radar-offensiv i USA

Det er en velforberedt direktør for radarvirksomheden Weibel Scientific, Peder R. Pedersen, som mandag rejste til USA for der at gøre fremstød sammen med to ministre, forsvarsminister Peter Christensen samt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter fredagens vækstmøde på Niras i Allerød tog Lund Poulsen direkte til Weibel for at forberede turen, der i øvrigt har deltagelse af op imod 20 andre danske virksomhedsledere.

- Det er typisk sådan, at det tager mellem fem og ti år at hive en kontrakt af den her slags i land, og jeg håber, at der begynder at ske noget med den første case, som vi begyndte på i 2008. Den handler om test af våbensystemer i USA, fortæller Peder R. Pedersen.