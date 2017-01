Der har været megen uro på skoleområdet de seneste par år, og torsdag aften demonstrerede mellem 150 og 200 børn og forældre imod forringelserne på skoleområdet. Billedet er fra Lillerød Skole, hvor elever og forældre i 2015 kæmpede imod en lukning. Foto: Janne Mulvad

Vrede forældre demonstrerede før byrådsmøde

Allerød - 26. januar 2017

Forældrene i Allerød er trætte af gentagne nedskæringer og forringelser på børneområdet. Torsdag aften luftede de utilfredsheden over for byrådet.

Normalt ligger den mørke parkeringsplads foran rådhuset stille hen om aftenen. Men torsdag aften genlød den af barnestemmer og tilråb fra deres vrede voksne, som er ved at være godt trætte af at være forældre bosiddende i Allerød Kommune. Mellem 150 og 200 mennesker var mødt op for at demonstrere deres utilfredshed med byrådet og dets beslutninger på børneområdet.

»Ta' ansvar. Prioriter vores folkeskoler«, stod der på et af de medbragte bannere, mens de utilfredse gæster stemte i med budskaber som »Vi vil ikke have varmtvandsbassiner og tennishaller« og »vi vil have visionære og samvittighedsfulde politikere. Vi har fået nok!«

Trods de knap så venligt stemte gæster, vovede borgmester Jørgen Johansen (K) sig ud på trappen for at tage imod og blev mødt med det vedvarende tilråb »løftebrud«.

Alligevel prøvede han at gå positivt til opgaven.

- Tak fordi I er kommet. Man skal jo være glad for, at der er nogen, som gerne vil udfordre en. Der er mange, som siger, hvorfor svarer borgmesteren ikke. Og der må jeg bare sige, at alle dem, der sendt en mail til mig, har fået et svar. Jeg ønsker rent faktisk at være i dialog. Ikke på den her måde hvor vi råber af hinanden, men hvor vi lytter, sagde Jørgen Johansen.

Aftenens demonstration var arrangeret af Rikke-Line Lindberg Gabelgaard og var ikke en demonstration imod skolestrukturen på Lillevang Skole som sådan. Men en demonstration imod forringelserne på skoleområdet generelt.

- Jeg har ikke selv børn i skolen endnu, og jeg tror, det er vigtigt med en stemme udefra. Og når man ser på det udefra, er der ikke tale om en sammenhængende skolepolitik. Og generelt er besparelserne på skoleområdet og den nye skolereform en dårlig kombination. Jeg bliver oprigtigt ked af det på børnenes vegne, sagde Rikke-Line Lindberg Gabelgaard.

Foruden aftenens demonstration har forældrene arrangeret et debatmøde i Centerhallen på mandag. Det begynder klokken 19, og adskillige byrådspolitikere har allerede lovet at komme.