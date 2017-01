Vil skyde på kommunens jord

I et brev til Allerød Kommune spørger Allerød Jagtforening om lov til at holde flugtskydning på to kommunale arealer ved henholdsvis Blovstrød Teglværk og udvidelsen af Årtusindeskifteskoven i Lynge. Forespørgslen gælder for hvert af de to arealer maksimalt fem skydninger om året. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.