Vil ikke bytte Allerød med Ikast

Udrejsecentret åbnede i marts. Først ville man have afviste asylansøgere til at flytte dertil, og i sommer kom så de første historier om, at afviste asylansøgere gik under jorden, når de fik påbud om at rejse til Ikast.

Til Frederiksborg Amts Avis oplyser Rigspolitiet, at det i de tilfælde, hvor det kender folks formodede opholdssted, kan opsøge dem og indskærpe over for dem, at de har pligt til at opholde sig i Kærshovedgård. De personer, der ikke har kendt opholdssted, vil politiet, når det antræffer dem, indskærpe over for dem, hvor de skal opholde sig.