Vil bygge otte etager i gågade

Allerød - 05. august 2017 kl. 07:02 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bygning på 23 meter og op til otte etager. Det er visionen for bygningen i MD Madsensvej, der i dag huser Bog&Idé og det tomme supermarked, som har stået uden varer siden 2009, hvor Prima lukkede få år efter den rykkede ind i butikken, hvor der i årevis havde ligget en Irma.

Her vil ejeren, KFI Erhvervsdrivende Fond, rive den gamle ejendom ned og opføre en ny med plads til Bog&Idé og til den eksisterende tandlæge i ejendommen. Derudover skal den nye bygning rumme 30-35 boliger på hver 100 m2. Den nye bygning vil også inddrage parkeringspladsen bag ejendommen, men der vil til gengæld blive etableret en parkeringskælder.

Årstiderne Arkitekterne har tegnet et projekt for KFI, med en ejendom med forskellige etagehøjder, sådan at ejendommen får otte etager ud mod gågaden, men blot en enkelt mod Lilledal. Ejendommen får grønne tage og taghaver.

KFI har bedt kommunen om at begynde at lave en ny lokalplan, så byggeriet, som vil skille sig markant ud i forhold til bebyggelsen i Lillerød Bymidte, kan realiseres.

Og der er grønt lys fra politikerne, selv om projektet går langt ud over den nuværende lokalplans rammer. Lokalplanen for Lillerød Bymidte tillader kun byggeri i 13 meter højde, så spørgsmålet er, om KFI's projekt kan skaleres ned, eller om der skal en helt ny lokalplan til, så KFI kan bygge op i 23 meter, som de ønsker.

- Højden er en udfordring. Men projektet ser godt ud, og er tænkt højere mod MD Madsens Vej og lavere mod Lilledal. Det er den rigtige måde at tænke sådan et projekt på. Og jeg er glad for at man fylder ud i bunden med erhverv, siger borgmester Jørgen Johansen (K), som sammen med resten af økonomiudvalget gav et foreløbig ja tak til planerne, som der nu skal forhandles om.

- Lokalplanen er jo besluttet af byrådet, og den skal vi stå på mål for. Og projektet går ud over de muligheder, lokalplanen giver. I første omgang tager forvaltningen nu kontakt til KFI for at finde ud af, om vi kan ændre lokalplanen lidt, eller om der skal laves en ny lokalplan med høring, hvor borgerne skal involveres, siger Jørgen Johansen, som kalder KFI's projekt fantastisk.

- Det de kommer med, er det, vi gerne vil med Lillerød. Vi vil gerne byfortætte med flere boliger i bymidten, og gerne i højden. Vi vil gerne have mere liv i bymidten, og derfor også gerne have erhverv i bunden af ejendommene. Så projektet i sig selv er jo et fantastisk projekt. Men vi har nogle beslutninger, vi skal være tro overfor. Og så er det væsentligt for byrådet, at det ser pænt ud, og at det spiller sammen med det eksisterende, siger han og tilføjer:

- Det, der er væsentligt for mig, er at det fylder en tom Irmaforretning ud, der har ligget tom i 12 år. Og det giver os flere boliger i bymidten. Og så er det væsentligt for mig, at det hænger sammen og ser ordentligt ud, og at vi kan håndtere parkeringspladser. Og at borgerne, der er omkring, kan se, idéen med det, og at det ikke er til store gener, siger borgmesteren, som glæder sig over, at der nu er ved at være godt gang i Lillerød Bymidte.

- Jeg er rigtig glad for, at vores ejendomsejere begynder at se potentialet i at udvikle byen. Det kan man kun være glad og stolt over. Så begynder det at give mening, nogle af alle de ting, vi har igangsat, som bedre dialog med handelslivet, mere aktivitet i bymidten og kulturtorvet, siger han.

Det har desværre ikke været muligt at høre nærmere om projektet hos KFI Erhvervsdrivende Fond på grund af ferie.