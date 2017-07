Se billedserie Interesserede gæster på besøg i Per Grupes marker, hvor han forædler korn i forsøget på at producere det ultimative mel. Foto: Allan Nørregaard

Video: Kornby Mølle skal give kvalitetsmel

Allerød - 07. juli 2017 kl. 05:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Grube har i årevis jagtet det ultimative mel. Nu maler han selv sit korn på Kornby Mølle ved Mørdrupgård.

Han har siden 1982 produceret økologisk korn og grøntsager på Mørdrupgård og i årtier arbejdet med at optimere kornsorter i jagten på det ultimative mel.

- Nogle vil spørge, hvorfor gå i gang med det, når verden er fuld af korn? Det korte svar er, at jeg synes ikke, kvaliteten er god nok, siger han.

Nu har han fået egen mølle, Kornby Mølle, og kan dermed følge processen fra såsæd, til korn til kvalitetsmel helt til dørs.

- Jeg har i alle årene været en glad hjemmebager, og jeg har hele har hele tiden haft en drøm om at lave noget mølleri og kunne forarbejde mit eget korn. Jeg vil gerne følge den kvalitet, jeg synes mit produkt har, helt til dørs. Det er det, der har været drivkraften, siger Per Grupe, som for et par år siden fik muligheden for at forfølge den drøm.

Han blev nemlig købt ud af det firma, hvori han sammen med Claus Meyer producerede mel. Melet sælges stadig, men udover sin andel i firmanavnet Grupe&Meyer, har Per Grupe i dag ikke længere noget med produktet at gøre. Det har frigivet ressourcer til mølle-projektet.

- Jeg tænkte, skal det nogensinde være, så skal det være nu. Og jeg kunne blandt andet realisere drømmen, fordi jeg havde fået mulighed for at øve mig lidt i at lave mel, og fordi jeg havde nogle gode kontakter, siger han.

Per Grupe har haft Kornby Mølle i to år nu, og efter en periode med fokus på at løse tekniske udfordringer og bekæmpe børnesygdomme, har møllen nu produceret mel i godt et år.

- Vi er ikke i mål, men det går fremad, siger Per Grupe, der primært afsætter sit mel til bagerier i København og få andre steder. Private kan også købe det, men altså kun, hvis de vil slæbe af sted med det fra Mørdrupgård i en sæk på 12,5 kilo.

