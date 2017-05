Video: 31 nationaliteter dansede zumba

- Scandinavian Zumba Party handler om at holde en stor fest og at give alle i Danmark mulighed for at danse med instruktører fra hele verden. Men det handler også om at give alle en følelse af succes, siger arrangør Frank Bröking, der i zumba-sammenhænge også går under navnet »Happy Frank« til Frederiksborg Amts Avis.