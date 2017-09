Venstres kandidater klar til valg

En af de senest ankomne på listen er 37-årige Carsten Rasmussen, der er far til tre og arbejder som financial system manager i ISS. Lokalt er han blandt andet kendt for i flere år at have arbejdet for bedre forhold i Allerøds daginstitutioner. Han sidder i dag i bestyrelsen i Skovvang Børnehus og er tidligere medlem af bestyrelsen i Ravnsholt-klyngen, hvor han særligt har kæmpet for at bevare Troldestuen.