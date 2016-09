Vækstmøde om udfordringer

Se billedserie Niras var vært for vækstmødet i Allerød, og det indebar en drone-demonstration. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 10. september 2016 kl. 06:44 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange i Carsten Toft Boesens tid som øverste direktør for Niras har virksomheden haft mulighed for at flytte - hvilket vil sige, at der i hans 16 år i spidsen for det rådgivende ingeniørfirma er sket så afgørende vækst, at man har kigget nærmere på plads og placering. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Men hver gang har vi ræsonneret, at vi ligger godt, hvor vi er. Langt de fleste medarbejdere bor mellem Hillerød i nord og København i syd, og derudover er der en god infrastruktur og fine fritidsfaciliteter her i kommunen, sagde Toft Boesen - og derpå blev han under en del moro bedt om at gentage rosen.

Det var netop på Niras, at Allerød Kommune havde indbudt til vækstmøde for lokale erhvervsfolk og lokale byrådsmedlemmer samt med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen som særlig gæst. Ministeren kom sidst og talte mest om Venstre-regeringen 2025-plan, inden han drog videre for at besøge Weibel Scientific.

Borgmester Jørgen Johansen bød de ca. 50 fremmødte deltagere velkommen, idet han begrundede vækstmødet med ønsket om et styrket samarbejde og en øget dialog med det lokale erhvervsliv. Han nævnte især behovet for at finde kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder, mens Klaus Fisker, den radikale formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, bl.a. pegede på en række udfordringer for de lokale virksomheder.

Han konstaterede, at Allerød har landets laveste arbejdsløshed, at der er flere, der dagligt pendler ind til byen end den modsatte vej, og at der over de næste fem år opføres 1600 nye boliger. Klaus Fisker slog også et slag for en fremtidig grøn dagsorden, og han fortalte også, at dagens vækstmøde var det første i en række dialogmøder med deltagelse fra kommune og erhvervsliv.

Og hvad fik en lokal erhvervsleder så ud af det arrangement?

- Jeg kender i forvejen en tredjedel af deltagerne her, men nu kender jeg endnu flere, sagde Jens Henrik Christiansen, landmand fra Vassingerød og leder af det lokale firma Fremtidens Landsby.

- Vækstmødet her er et rigtigt godt initiativ. Løsningen er jo netop at få folk til at arbejde og bo i den samme by. Transporten er jo et kæmpe problem her i hovedstadsområdet, og der kommer Fremtidens Landsby ind i billedet. Vi vil bygge 150-250 boliger i Vassingerød, hvor der jo allerede ligger en del store virksomheder. Der er tale om bebyggelse i form af attraktive boliger, der er økologiske, CO2-neutrale og som anvender al den nyeste teknologi indenfor området, sagde Jens Henrik Christiansen. Til daglig arbejder han på sit projekt med Institut for Fremtidsforskning som rådgiver.