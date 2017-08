Utryghed breder sig: Beboere bliver antastet og afkræves forklaringer

Der er langt mellem kranerne i Skævinge. Og det bliver der også ved med at være i fremtiden. At dømme efter debatten ved mandagens borgermøde på Føllegård, er det konklusionen, borgerne i Skævinge drager, når de læser forslaget til kommuneplanen, som er i høring til 15. september.

Der er langt mellem kranerne i Skævinge. Og det bliver der også ved med at være i fremtiden. At dømme efter debatten ved mandagens borgermøde på Føllegård, er det konklusionen, borgerne i Skævinge drager, når de læser forslaget til kommuneplanen, som er i høring til 15. september.

Som formand for miljø- og teknikudvalget var Tue Tortzen (Fælleslisten), og tre medarbejdere fra forvaltningen ellers mødt op til mødet med masser af gode historier om den rivende udvikling, Hillerød er i.

- Hillerød Kommune udvikler sig på alle fronter, virksomhederne udvider og skaber ny arbejdspladser, og der flytter nye folk til kommunen. Vi har udlagt arealer til, at der kan opføres 400 boliger om året i de næste 15 år. Rammerne i kommuneplanen sikrer, at vi kan fortsætte den positive udvikling, som vores kommune er i gang med, sagde Tue Tortzen blandt andet.

Men mange af de fremmødte til borgermødet følte sig tydeligvis ikke som en del af den udvikling.

- Det ligner jo det, det plejer. Der sker ikke rigtigt noget herude, lød det fra salen, da kommuneplanen var blevet fremlagt.

Konkret blev der af repræsentanter fra Skævinge Lokalråd efterlyst en ringvej mellem Borupvejen og Meløsevejen, der kan lede trafikken udenom Skævinge. En ringvej, der var på tegnebrættet inden Skævinge blev en del af Hillerød Kommune.

- I den første kommuneplan efter sammenlægningen var vejen nedtonet til tekst. Og i den sidste var den forsvundet. Hvor er trafikplanerne for os, som fjerner al den trafik, der kører ind og ud gennem byen, lød det, og Hans Brigsted fra Natur- og Byplan, Hilerød Kommune, kunne kun bekræfte, at der ikke er planer om en ringvej uden om Skævinge.

Flere mødedeltagere ærgrede sig over nedprioriteringen af busserne i Skævingeområdet.

- Jeg har hørt, der er fokus på at forbinde de mindre lokalsamfund med Hillerød. Det er en underlig måde at fokusere på. I har stort set afskaffet den kollektive trafik i den nordlige del af det, der tidligere var Skævinge kommune. Folk kan ingen steder komme. Skal man møde på Hillerød Sygehus klokken 9 om morgen skal man fra Meløse klokken 7.20. Hvor er det fokus, man har tænkt sig? Det ville være rart at få afklaret, da vi jo stadig betaler det samme i skat. Men vi har aldrig haft så haft så dårlige busforbindelser, som da Hillerød Kommune overtog styringen af det, lød det.

En tilhører ville høre, om der er boligudvikling på vej til Meløse og St. Lyngby.

- Har man forsøgt at få lov at bygge noget herude og fået nej til det? Eller er der slet ingen, der har forsøgt?

Fra forvaltningen kunne man fortælle, at der i Meløse og St. Lyngby samlet er mulighed for at bygge 35 boliger, men at der ikke er nogen, der har søgt om byggetilladelse.

- Det store fokus herude har været Dyremosegård, hvor vi fik en henvendelse fra et konsortium (Bæredygtig Bosætning Nordsjælland, red), der ville bygge en masse økologiske boliger. Det så rigtig spændende ud, men de mente, at de skulle have jorden til den halve pris. Og det må vi ikke sælge for, og det vil vi heller ikke. Vi er åben for udvikling, men det skal være nogen, der betaler grundprisen, sagde Tue Tortzen.

Fire sider om Skævinge

En tilhører beklagede sig over, at kommuneplanen kun kan læses på nettet, og Tue Tortzen gav hende ret, men måtte også understrege, at kommunen ikke udprinter planens 900 sider, så man kan sidde og bladre i den, for eksempel på biblioteket.

En tilhører fra Lokalrådet havde printet de sider i planen, hvor Skævinge er nævnt.

- Det er fire sider. Og da planen blev fremlagt i dag, tror jeg, at jeg hørte Skævinge nævnt tre gange, sagde han.

- Kunne man forestille sig, at de mennesker, der er ansat i forvaltningen ikke kender kommunens geografiske udbredelse, og ikke er klar over, at Skævinge eksisterer? Ved I overhovedet, at der bor mennesker herude, ville en vide, og det fik borgmester Dorte Meldgaard (K), som selv bor i Skævinge, til at tage ordet.

- Der er helt sikkert embedsmænd, der ikke kender hver en krog af Hillerød Kommune. Men i Hillerød Byråd ved vi godt, hvad kommunen består af. Der er nogen, der vælger at flytte på landet, fordi der er marker og fred og ro - og der er nogen, der gør det, fordi husene er billigere. Der er forskellige årsager, og vi ved, at det kan være vanskeligt at komme til og fra ting, når man bor på landet. Jeg er rigtig glad for at bo i Skævinge. Men jeg synes, der er mennesker i Skævinge, der taler Skævinge ned. I får det til at lyde som om, der aldrig sker noget i Skævinge. Der er et kultur- og fritidscenter på vej, der er mulighed for udvikling på Dyremosegård, der er kommet en multibane til Skævinge, skolen udbygges. Der er »Liv og Glade Dage« på vej i Lille Lyngby, sagde borgmesteren og fortsatte:

- Vi ved godt, i byrådet, at vi er ansvarlige for hele Hillerød Kommune. Hillerød er bare hovedbyen i kommunen, og det er der, udviklingen sker, sagde hun.