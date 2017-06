Nye Borgerlige mener, det er dumt at lave et sundhedshus ved stationen, når den gamle Netto for eksempel står tom. Foto: Allan Nørregaard

Utilfredshed med placering af nyt sundhedshus

Men ikke alle er lige tilfredse med placeringen af sundhedshuset ved stationen. Frygten er, at sundhedshusets kunder slet ikke opdager bymidten i forbindelse med deres besøg. En anden placering i bymidten kunne føre kunderne ned igennem byen og dermed også skabe flere kunder for de øvrige forretninger i bymidten.

- Et sundhedshus i kommunen er en fantastisk ide, men placeringen lige ved stationen er dårlig. Og det er rigtig ærgerligt, siger Jesper Hammer (Nye Borgerlige), der er formand for Teknik- og Planudvalget, som synes, at sundhedshuset i stedet burde ligge ved Allerød Torv.

- Erling Petersen fra Blovstrødlisten er enig i, at placeringen ikke er gavnlig for bymidten.

I den nyligt stiftede Ejerforening for bymidten i Allerød er man også bekymrede over den valgte placering.

- Vores argumenter tager udgangspunkt i at samle bymidten og bevare kundestrømmen frem for at sprede den ud. Ejerforeningen er ikke imod et sundhedshus, men imod en placering der vil reducere kundestrømmen i bymidten. Cowi definerer Allerød Bymidte i en rapport, som gående fra Allerød Station til Rema og fra stationen til biblioteket. Placeringen af et såkaldt sundhedshus udenfor den akse går imod anbefalingen og vil kun sprede kundestrømmen i midtbyen, siger formand Johnny Lehmann og fortsætter.