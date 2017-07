Ukendt spareopgave venter forude

- Vi kender endnu ikke tallene for budget 2018. Dem har vi først i midten af august, så det er for tidligt at sige, præcist hvad det er for en opgave byrådet står overfor, når budgetforhandlingerne starter i september. Men det har været kendt længe, at kommunen skal finde 26 millioner kroner de næste fire år alene for at fastholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet. Når befolkningens sammensætning ændrer sig så drastisk, som vi her taler om, er der behov for store omprioriteringer. Hertil kommer, at statens tilskud og udligning hvert år gør, at budgettet er mindre end året før per borger. Samlet set kommer vi derfor ikke uden om, at der er brug for langsom økonomisk opbremsning og store omprioriteringer til ældreområdet, siger borgmester Jørgen Johansen (K).