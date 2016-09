Et kommende varmtvandsbassin er fortsat et stridspunkt i byrådet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om bassins muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om bassins muligheder

Allerød - 20. september 2016 kl. 05:57 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødslisten og Lea Herdal har allerede besluttet, at der skal opføres et varmtvandsbassin i Allerød Kommune, men det har indtil videre stået uklart, hvad et sådant bassin vil koste. Både at opføre og at drive. Nu er forvaltningen kommet med en status på deres undersøgelse af forholdene, og den viser ifølge Konservatives gruppeformand Erik Lund, at et varmtvandsbassin i Allerød vil blive en overskudsforretning.

- »Oppositionen« har tordnet imod vores beslutning, og har forsøgt at overbevise alle om, at de driftsudgifter, der er ved et varmtvandsbassin, vil gå ud over andre serviceområder. Men vi har hele tiden fastholdt, at med de erfaringer der er fra blandt andet Birkerød Svømmehal, vil indtægterne ved at leje ud til fysioterapeuter og andre overstige driftsudgifterne ved et varmtvandsbassin. Vi har bedt om at få en redegørelse, og den viser klart, at det kan blive en stor overskudsforretning for Allerød Kommune, siger han.

Ifølge Socialdemokraternes gruppeformand, Miki Dam Larsen, er Erik Lund lidt for hurtig, når han ud fra forvaltningens undersøgelse konkluderer, at et varmtvandsbassin vil være en overskudsforretning for Allerød Kommune.

- Først og fremmest er der tale om fugle på taget. Analysen er vurderinger af indtægter og udgifter i andre kommuner. Men der er ingen vurdering af, hvad den realistiske efterspørgsel vil være, og derfor mener jeg ikke, at der er tale om noget solidt grundlag. Man er jo ikke nået nogen vegne med det her projekt, der stadig kun er i idéfasen. Der er bare blevet trumfet en bevilling igennem, og det er det mest useriøse af en millioninvestering, jeg nogensinde har set.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.