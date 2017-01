Se billedserie Udover at skulle betale værkstedsregningen på godt 13.000 kroner, fik en 39-årig mand fra Ganløse en bøde på 6500 kroner for at have sat sig på kølerhjelmen af en anden bil, der derved fik en bule. Sagen blev afgjort ved Retten i Hillerød. Foto: Hans Jørgen Johansen

Uenige i trafikken: Satte sig på kølerhjelmen

Allerød - 04. januar 2017

En værkstedsregning på godt 13.000 kroner samt en bøde på 6.500 kroner for hærværk. Det er, hvad det kommer til at koste en 39-årig mand fra Ganløse, at han i maj måned satte sig på kølerhjelmen af en anden bil i forbindelse med en uenighed i trafikken. Det har Retten i Hillerød bestemt.

Episoden fandt sted den 8. maj sidste år i krydset ved Slangerupvej og Ganløsevej, hvor en politimand, der ikke var i tjeneste, overværede optrinnet. I retten erkendte den 39-årige hærværket og forklarede, at episoden tog sin begyndelse ved Rema 1000 i Ganløse, da han skulle køre ud fra forretningens parkeringsplads.

Der er dårligt udsyn, når man skal køre ud fra parkeringspladsen, og derfor kørte han helt ud til kanten af fortovet for at kigge til højre. Mens han holdt der, var der en bil, der dyttede af ham og holdt hornet i bund i flere sekunder.

- Bilen, der dytter, holder ude på kørebanen og skal køre lige ud. De tror nok, at jeg skal til at køre ud foran dem. Da jeg kigger ind i bilen, sidder føreren og fægter med armene og tager sig til tindingen. Da de kører videre, vælger jeg at køre efter dem, da jeg lige er lidt i chok over reaktionen, forklarede han.

På kølerhjelmen Den 39-årige fortalte derefter, at han havde håbet, at den anden bil ville køre ind til siden, så de kunne tale om episoden, men det var føreren af den anden bil ikke indstillet på. Så da de nåede det første lyskryds og skulle holde for rødt, standsede han bilen og gik op og bankede på ruden for at få føreren til at rulle vinduet ned. Men uden held.

- Jeg synes stadig, jeg har behov for at tale med vedkommende. Så jeg sætter mig lige på kølerhjelmen, for så kan han da i hvert fald ikke køre nogen steder. Jeg har nok sat mig lidt hårdt, sagde han til anklageren, der spurgte til, om han var ophidset på det tidspunkt.

