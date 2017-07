Hvis ikke der er ordentligt rent, skal det ses på, siger udvalgsformand. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Udvalgsformand: Der skal være ordentligt rent

Allerød - 24. juli 2017 kl. 05:53 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har ingen intention være om, at rengøringsniveauet skulle falde, understreger formand for Kultur- og Idrætsudvalget John Jensen (Nye Borgerlige), som svar til Allerød Idrætsunions formand, Dorte Paludan.

- Det har ikke været intentionen, at serviceniveauet skal falde. Hvis ikke der er ordentligt rent, skal det ses på, siger John Jensen, der nævner, at kommunen har en controller ansat til at sikre, at kvaliteten er, som den skal være.

Angående den kommunale hjælp i hallerne til det tunge udstyr siger han:

- Regelsættet er ikke lavet om. Det, der sker i hallerne, er sket efter et servicekatalog, som ikke er ændret. I det servicekatalog, jeg kender til, sætter man bander op.

Angående overliggerne i håndbold, siger han:

- Jeg har for mange år siden selv været håndboldtræner, der satte jeg op som træner, og de frivillige satte selv op. At det skulle være et stort problem, har jeg svært at se.

Udvalgsformanden undrer sig over, at foreningerne oplever, at deres frivillige arbejde ikke møder nok anerkendelse.

- Jeg er meget fremme med at rose de frivillige. Jeg mener, at alle vi politikere har kæmpe anerkendelse af det frivillige arbejde og vigtigheden af det. Kommunerne ville ikke kunne leve uden de frivillige. Der er en enorm anerkendelse, siger John Jensen.

Han tilføjer dog:

- Tidligere havde man en fest, hvor man netop anerkendte ledere og store idrætsresultater, det er skåret væk i budgetforliget, jeg ikke er med i.

John Jensen ser god mening i en fritidskonsulent, eller en idrætskonsulent.

- Budgetforligspartierne valgte ikke at bruge penge på en idrætskonsulent. Da jeg ikke er med i forliget, er det ikke mig, du skal spørge om det. Jeg synes, det er en god ide, siger han.

Udvalgsformanden anerkender, at idrætten har mødt besparelser.

- Det ganske korrekt, at der er skåret kraftigt, siger han. Men det gælder alle. Med de besparelsesrunder, vi har, er det alle steder, der bliver ramt, siger han.