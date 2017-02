Udgav sig for hjemmehjælpere: Stjal 30.000 kroner

Uden for stod to mænd, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen, og at de var der for at give manden massage. Manden lukker dem ind, og de to mænd for overbevist den ældre mand om, at de skal have hans dankort og pinkoden, så han kan betale kommunen. Efterfølgende kan mandens søn konstatere, at der er hævet 30.000 kroner på kortet. Vagtchef ved Nordsjællands Politi advarer alle ældre medborgere om at være opmærksomme og opfordrer til, at man beder om at se legitimation fra hjemmehjælperne, hvis man er i tvivl.