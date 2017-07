Se billedserie Martin Caspersen (tv.), indehaver af Club Diva, og Musti Akkas (th.), indehaver af Via Roma Sko & Accessories tror på, at torvet kommer op at køre igen. Foto: Allan Nørregaard

Trods tomme lokaler er optimismen stor

Allerød - 28. juli 2017

Tidligere var der et leben på torvet ved Torvestrædet i Allerøds bymidte, men i dag er der noget trist med mange lukkede butikker, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kommer man fra Stationspassagen mødes man af store sten med ukrudt og en skæv pæl. Herefter følger den lukkede Cafe Castello, den lukkede tøjbutik Anna Anna, der midt i juli flyttede til Taastrup, og den tomme Netto-butik, der i marts flyttede til den nye Postgården-bygning nær stationen. Overfor den tidligere Netto-butik er en tom butik, hvor Karin Hermansen, der flyttede til M.D. Madsensvej lå. Imercos tidligere lokaler har stået tomme i årevis, og overfor dem har grønthandleren ophørsudsalg. I Torvestrædet blev den tidligere BR-butiks lokaler delt op i to, og den ene del står stadig tom.

Men der er også butikker, der er blevet. Blandt andre Club Diva, der flytter ind i de tomme lokaler ved siden af HL Mode og Via Roma Sko & Accessories.

Avisens udsendte møder ejerne af begge, da de sammen står og kigger ud over torvet i ly under halvtaget foran skobutikkens facade, mens det regner let.

- Torvet skal nok komme op at køre. Der skal nok komme en ny cafe, siger Martin Caspersen, ejer af Club Diva.

Både han og Musti Akkas, der ejer skobutikken, har hørt om flere, der er interesseret i Cafe Castellos lokaler.

Musti Akkas fortæller, at han faktisk var på vej til at flytte butikken sidste år, men valgte at blive, da der er spændende ideer i gang med at ombygge den ene ende af torvet.

- Vi opgiver ikke torvet, vi er meget forventningsfulde, siger Musti Akkas.

Begge har oplevet færre kunder på det seneste. Martin Caspersen mener ikke, han har kunnet mærke lukningen af Netto, lukningen af BR har betydet mere. Musti Akkas henviser til det dårlige vejr.

Det nyindrettede torv foran stationen med den nye bygning med apotek og Netto er blevet flot. Men ligesom Nettos tidligere lokale står apotekets tidligere lejemål også tomt.

På M.D. Madsensvej er der enkelte tomme butikslokaler: solcentret er lukket, og den butik, Tøjeksperten for en stund flyttede ind i for enden af gaden er stadig tom, foruden den tidligere Irma, der lukkede i 2009.

Formand for Allerød Handelsforening Lene Krogh ser det, at butikkerne rykker rundt til nye lokaler, som tegn på en levende by, problemet er, når der som nu ikke åbner nye butikker.

- Der er flere tomme butikker nu, men jeg tror, at i september og oktober kommer der gang i mere, siger Lene Krogh og tilføjer:

- Vi har aldrig haft krise her. Vi er glade og fortrøstningsfulde.

Hun ser især frem til det kommende byforum samarbejde i Allerød.