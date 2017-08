Torvestrædet vil bryde den nedadgående trend, hvad angår butikslukninger. Et forslag går på med en glasoverbygning at lægge de tomme lokaler fra Netto og Imerco sammen. Foto: Allan Nørregaard.

Torvestrædet har flere planer

Allerød - 16. august 2017 kl. 06:05 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikslukninger er langt fra noget særsyn i Torvestrædet i Allerød, men der er flere planer på bordet til at skabe nyt liv i sidegaden til M.D. Madsens Vej. En af dem går på slå de tomme lokaler i den tidligere Netto-butik sammen med den tidligere Imerco-forretning med en glasoverbygning til én samlet, stor butik på op imod 2000 kvm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det kunne jeg godt tænke mig. Det er vigtigt at tænke på fremtiden, og jeg tror vi har størst chance for at overleve som butiksindehavere her i Torvestrædet, hvis der kommer én stor spiller ind. Det kunne være et supermarked eller eksempelvis Hennes & Mauritz, siger Musti Akkas, der ejer butikken Via Roma Sko & Accessories.

Musti Akkas har sammen med bl.a. Martin Caspersen, ejer af Club Diva, gennem det seneste par år set flere af nabobutikkerne lukke. Det gælder bl.a. Café Castello, tøjbutikken Anna Anna, BR og Netto, der er flyttet op nær stationen.

Musti Akkas har selv haft tanker om at flytte fra Torvestrædet, men har valgt at blive og kæmoe for sagen. Han går entusiastisk ind for løsningen med at slå de to store nedlagte forretninger sammen - i tiltro til, at én stor »spiller« kan lokke andre til og skabe øget fokus på gaden.

- Hver for sig er de to ledige butikker ikke store nok. De ligger størrelsesmæssigt ligesom i ingenmandsland. Kun ved at blive slået sammen er der perspektiv i det, mener han.

Udover modellen med at slå Netto- og Imerco-forretningerne sammen er der andre planer på bordet, men endnu ikke noget konkret. Det er ejendomsinvestoren Henrik Bonde Jacobsen, direktør i K/S Allerød Torv, der har fat i tømmerne. Han er ejer af alle erhvervsejendomme i Torvestrædet-området.

- Jeg har kun interesse i at få udlejet lokalerne så hurtigt som muligt, og jeg arbejder aktuelt på sagen. Det er rigtigt, at det er flere muligheder for at finde en løsning, men jeg kan af gode grunde ikke sige, hvordan sagerne står lige nu. Byudviklingen i Allerød er også vigtig for mig, så jeg lytter til de forskellige forslag, der er på bordet, siger Henrik Bonde Jacobsen.

Formanden for Allerød Handelsforening, Lene Krogh, har også det store ønske, at nye butikker kommer til Allerød, herunder Torvestrædet.

- Der er jo flere byggerier i gang eller afsluttet, herunder Netto, og det er positivt, for det viser, at der er nogle, der tror på Allerød, men vi kunne altså godt bruge nogle nye butikker til at skabe mere trafik i gaderne.