I begyndelsen af efteråret sætter Allerød Bibliotek gang i to forløb, som er en del af et større projekt om, hvordan seniorer får et aktivt liv i længere tid. Foto: Allerød Bibliotek

Send til din ven. X Artiklen: Tilmelding til at holde hjernen frisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilmelding til at holde hjernen frisk

Allerød - 29. juli 2017 kl. 13:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tidligere omtalte projekt på Allerød Bibliotek, hvor ældre kan holde deres hjerner friske, åbner for tilmelding 1. august.

Der er tale om to nye aktivitetsforløb, der kombinerer litteratur, bevægelse og socialt samvær. Målet er at få flere seniorer til at leve et aktivt liv længere. De to forløb, »Tænkepauser« og »Mærk et værk«, henvender sig til de 55-70-årige, der er på vej til eller netop har forladt arbejdsmarkedet.

Som deltager i det nationale pilotprojekt »Hold hjernen frisk« har Allerød Bibliotek udviklet to aktivitetsforløb baseret på ny viden om krop og hjerne. Forskning viser nemlig, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er afgørende for at holde os selv og vores hjerner friske.

De to forløb bygger videre på bibliotekets populære læsekredse og inddrager det fysiske aspekt. Fordybelsen i litteraturen er i fokus og danner rammen om fysiske aktiviteter og socialt samvær.

Forløbet »Tænkepauser« tager udgangspunkt i bogserien af samme navn fra Aarhus Universitetsforlag. Her formidler danske forskere på få sider deres viden om et emne i en let tilgængelig form.

Hver uge fokuseres på et nyt emne. Deltagerne varmer op med hjemmelæsning af en Tænkepause som forberedelse til samtalen. De mødes derefter på biblioteket, hvor bibliotekar Anne Thunbo læser en novelle højt, som knytter sig til ugens tema. I den efterfølgende dialog er der mulighed for at reflektere over det læste, afprøve påstande og synsvinkler og få udvidet sin horisont.

Det ugentlige møde sluttes af med fysisk fordybelse gennem yoga og afspænding, som ledes af yogainstruktør Kirsten Millington fra Studie Yoga, Allerød. Der vil desuden være kaffe/te og en let snack.

Forløbet finder sted torsdage kl. 10.00-12.30 med opstart torsdag d. 7. september.

I »Mærk et værk« læses tre mindre værker i løbet af de 15 uger, forløbet varer.

Det ugentlige møde indledes med en fordybelsesgåtur i den lokale natur, guidet af coach og mindfulnessinstruktør Dorthe Gørløv. Her er der mulighed for at mærke naturen og årstiderne på kroppen. Sanserne skærpes i mødet med omgivelserne og refleksionen over det oplevede og det læste. Ude i det fri er der højt til loftet, og tankerne kan flyde frit.

Deltagerne mødes efterfølgende på biblioteket og laver kaffe/te og en let snack sammen, hvorefter litteraturformidler Lise Falck Hansen læser højt af de udvalgte værker. I den efterfølgende samtale reflekteres over det læste og de tanker, det sætter i gang.

Forløbet finder sted tirsdage kl. 10.00-12.00 med opstart tirsdag d. 5. september.

Forløbene strækker sig over 15 ugentlige møder, og der opkræves et deltagergebyr på 150 kr. for hele forløbet. Der er en begrænsning på 15 deltagere pr. forløb, og pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Der åbnes for tilmelding d. 1. august, og fristen for tilmelding er 22. august. Tilmelding foregår via email til holdhjernenfrisk@alleroed.dk med oplysning af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, alder samt det ønskede aktivitetsforløb.

Find mere information om projektet på Allerød Biblioteks hjemmeside bibliotek.alleroed.dk