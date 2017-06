Tilfredshed med kommunens mad

- Undersøgelsen viser, at den service, vi tilbyder vores borgere, er værdsat. Jeg glæder mig nu til at nærlæse rapporten for at se på områder, hvor vi kan opnå forbedringer. Vi arbejder hele tiden på at styrke området, og for nylig har vi søgt en andel i Ældreministeriets pulje for bedre mad til ældre i eget hjem.